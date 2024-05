Gran Hermano: Cata y Joel confirmaron su romance

Las ediciones de Gran Hermano siempre generan más de un romance. Sin embargo, esta vez tardaron mucho en formarse relaciones y más de uno decidió esperar su salida del juego para concretar sus deseos.

Por caso, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda fueron expulsados dos veces del juego por el público ya que tuvieron la posibilidad de reingresar en el repechaje. Se hicieron amigos y después habrían tenido un encuentro más íntimo, según revelaron en una entrevista.

«Les quería consultar si adentro (de la casa) ya se tenían ganas«, les preguntó Martín Cirio, más conocido como La Faraona.

«Qué sé yo, las ganas… a veces te pasa que tenés tan buena relación, que se confunden las cosas. Pero todavía no pasó», dijo Joel, pero Catalina confirmó que algo pasó entre ellos.

«Ya te dijimos que no garch… pero que algo hubo… es un montón», afirmó la exparticipante. Entre muchas risas, los dos confirmaron que «chaparon» al salir de la casa y que ocurrió en «una previa».

Días atrás, Joel había hablado de su relación con Catalina cuando el público comenzó a pedir que se juntaran y los comenzó a llamar «Catiel». «A Cata la veo muy seguido. Yo con ella me llevo bien, la veo seguido porque nos invitan a muchos programas, me cag… de risa con ella, la verdad. Si tengo una previa, la invito», afirmó.

Julieta Poggio contó por qué se separó

Julieta Poggio se refirió al motivo su ruptura con Lucca Bardelli, quien era su novio durante su estadía en Gran Hermano. La exparticipante aseguró que Bardelli le fue infiel.

“Esto es medio fuerte y es la primera vez que lo voy a decir. Las redes sociales me hicieron cortar con mi ex”, dijo. “Yo subía una foto con él y era ‘cornuda, cornuda, cornuda’. Era horrible, era muy feo. Fue mucho para la relación, estaba muy intoxicada la relación”, agregó.

“Yo apenas salí de GH, me enteré de todo. Yo era la cornuda del país. La gente me lo decía y ahí me enteré de todo”, confesó la influencer.

