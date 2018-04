Carlos Sanchez ya asumió como concejal

Con aplausos y el abrazo del intendente Gustavo Gennuso, Carlos Sanchez asumió en el Concejo Municipal esta mañana, luego de ser aceptada la renuncia del concejal Andrés Martínez Infante “por razones personales y de salud”.

“Se me mezclan emociones: despedir a un amigo que le puso muchas horas de trabajo al bloque. Y a Carlos lo conozco desde hace mucho. Siempre estuvo a disposición. Lo hizo como dirigente deportivo, me acompañó en el Instituto de Tierras en el 2011 y cuando asumimos la intendencia, empezó como subsecretario de Coordinación hasta que le tocó agarrar la brasa caliente de Desarrollo Social”, resumió el intendente al pedir la palabra en la sesión del Concejo, previamente a la jura de Sanchez.

El flamante concejal luego de saludar a funcionarios, familiares y amigos, indicó: “Esto de cambiar de función tan rápido no estaba en los planes. Ya no voy a tener el torbellino del día a día; acá me tendré que focalizar en cuestiones de mediano y largo plazo. Y llego con el plus de conocer la función del Ejecutivo”.

“No me tocó estar en el debate por el cerro Catedral, continuó, pero se que llego en un momento de definiciones”.

El presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez, destacó “la nueva etapa que se inicia con alguien que tiene mucha experiencia en el Ejecutivo que sumará mucho aunque se restará la mirada jurídica que tenía Martínez Infante”.

Respecto a la renuncia del concejal, minimizó las presiones por el fuerte debate vinculado a la prórroga del contrato del cerro Catedral: “ya había hecho un planteo en enero y justo se dio la discusión por el cerro. Estaba agobiado con excesiva carga de trabajo en el Concejo. No es fácil ser oficialista en un bloque de 7 concejales”.

La concejal Ana Marks, en cambio, consideró que la salida de Martínez Infante “se generó en el marco de la discusión por Catedral”. “Es una persona que siempre ha manifestado su compromiso con la participación ciudadana y con un compromiso genuino, con todo este proceso, es difícil sostener la permanencia. Nos sorprendió pero yo lamento que no se haya ido antes del voto por la prórroga del cerro”, indicó.