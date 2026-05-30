El Gobierno retoma el diálogo con las provincias para avanzar con el plan de reformas que se envió al Congreso

En la previa del Mundial 2026 que podría frenar toda actividad política por casi dos meses, el Gobierno puso en marcha una ronda de negociaciones con las provincias. El objetivo es reunir consensos y conseguir los votos necesarios para avanzar con algunas de las reformas que ya fueron enviadas al Congreso.

En la cúpula libertaria resaltaron que la intención también está en sumar apoyo para que el presidente Javier Milei pueda allanar su camino para una reelección el próximo año.

El Gobierno con las reformas y las elecciones 2027 en la mira

La mesa política de Javier Milei, por su lado, estableció una hoja de ruta para las distintas iniciativas parlamentarias que presentó el Ejecutivo nacional. El Super RIGI y la Reforma Electoral, que incluye la eliminación de las PASO, son los temas prioritarios.

El oficialismo, para avanzar con esos proyectos, sabe que necesita del apoyo de varios bloques provinciales y de aliados como el PRO que ya anticipó que no está dispuesto a apoyar que se terminen las primarias.

El partido fundado por Mauricio Macri quiere competir con candidatos propios en gran parte del país, pero tampoco se cierra a la posibilidad de hacerlo en un frente común con La Libertad Avanza y por ello necesita que las PASO sigan vigentes.

En tanto, el equipo encabezado por Karina Milei que lleva adelante la estrategia electoral en la Casa Rosada, ya están pensando qué hacer de cara al 2027, aunque se adelantó que la intención es presentarse solos en varios distritos.

Uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno indicó al sitio Infobae: «Lo que le importa a Milei, en primer término, es reelegir, y en segundo, conseguir senadores y diputados que defiendan los proyectos en el Congreso, para que salgan las leyes».

Sin embargo, esta estrategia no será homogénea en toda la Argentina, pero si se podría ver con claridad en la Ciudad de Buenos Aires, donde existe una relación tensa con Jorge Macri. En otros lugares, el oficialismo confía en que podrían celebrarse acuerdos.

En ese sentido, la secretaria general de la Presidencia convocó hace unos meses en la Casa Rosada a dos de los mandatarios provinciales que fueron aliados durante todo 2025: Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo de Mendoza.

En aquel encuentro participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que además es uno de los principales armadores del oficialismo.

Trascendió que Karina Milei les explicó que estaba dispuesta a mantener con ellos el pacto de respaldo mutuo, pero estos deberían garantizarle que van a acompañar al presidente en su búsqueda de un segundo mandato. Cornejo a esa propuesta, respondió: «Yo puedo perfectamente jugar por Javier en las nacionales, pero hay un tema. Ustedes en mi provincia están intentando impulsar a Luis Petri, y él no es mi plan A para mi sucesión».

En cuanto a Frigerio, el contexto es más simple, ya que en Entre Ríos La Libertad Avanza no tiene a grandes figuras y la alianza podría darse con mayor facilidad. Una fuente cercana al gobernador, indicó: «No le van a discutir nunca el liderazgo de Rogelio en la provincia porque es algo obvio. Se comprometieron a reconocer su conducción, de la misma manera que él lo va a hacer con Milei a nivel nacional».

Mientras tanto, Diego Santilli retomó sus reuniones con mandatarios locales, pero estas serían en principio para negociar los votos para las reformas que Nación envió al Congreso.

Cabe recordar que la semana pasada, el ministro del Interior recibió en su despacho al salteño, Gustavo Sáenz, y al catamarqueño, Raúl Jalil. También mantuvo encuentros con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Para los próximos días, según lo difundido en Infobae, Santilli tiene previsto viajar a dos provincias.