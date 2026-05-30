Secretos de pasillo: De bailes oficiales a internas con llave en la región

Neuquén

Festival gourmet y paladares oficiales

En el festival de chefs de Villa Pehuenia cada uno mostró su estilo gastronómico. El gobernador Rolando Figueroa eligió un sanguche de vacío con tortas fritas y ñaco. El intendente Arturo de Gregorio, en cambio, apostó por piñones en vinagre con ajo, perejil y oliva. En los pasillos de la feria sospecharon que después necesitaron sobremesa larga y caramelos de menta.

El intendente Arturo De Gregorio probó los piñoñes al vinagre

Teléfono antiguo y asombro moderno

La diputada Yamila Hermosilla recibió a estudiantes de la Escuela 310 de Cochico en la Legislatura y terminó protagonizando una escena digna de museo tecnológico. Los chicos descubrieron teléfonos fijos y probaron cómo funcionaban esos aparatos “sin pantalla”. Ante el asombro de los alumnos, la legisladora ahora evalúa la donación de los equipos a un museo.

Los chicos probaron si esos aparatos sin pantalla todavía andaban.

Primera prueba sobre ruedas

La ministra de Juventud y Deportes, Josefina Codermatz, quiso inaugurar el nuevo skate park de San Martín de los Andes “poniéndose la tabla al hombro”… aunque en la foto parece que la patineta todavía negocia si arranca o la deja a pie. El Parque Lineal Pocahullo ya abrió y promete más equilibrio que la primera prueba oficial con skate park.

Josefina Codermatz se animó al skate park

La serie PJ Neuquén versión recargada

En el peronismo neuquino apareció una nueva corriente: el “justicialismo con llave”. Acusaron a la conducción encabezada por José Asaad de cerrar la sede partidaria. Desde el Frente Peronista salieron con los tapones de punta , y el local de la calle Roca 265 amaneció con cintas de restricción. Al menos, dejen la luz prendida.

El local del PJ en pleno centro de Neuquén apareció clausurado

Zapateo patrio en Plottier

En los actos del 25 de Mayo suele haber locro, pero en Plottier hubo además chacarera improvisada. La intendenta Malena Resa se dejó llevar por el ritmo patrio y terminó sumándose a un grupo de danzas en plena celebración. Sin vestido de paisana ni botas camperas, pero con entusiasmo de sobra, la jefa comunal se animó a unos pasos que sorprendieron a varios vecinos, acostumbrados a verla más entre expedientes que entre zapateos. La escena generó aplausos y celulares en alto. Algunos celebraron la espontaneidad; otros, más detallistas, evaluaban técnica y coordinación como si estuvieran en Cosquín. Dicen que después del acto hubo intendentes mirando de reojo y preguntando cuánto ensayo previo hizo. El desafío ya quedó planteado para el próximo 9 de Julio.

Crédito, gorrita y militancia

La secretaria Ana Servidio no sólo explica créditos hipotecarios no bancarios: también les pone merchandising. En las presentaciones de Neuquén Habita aparecieron gorritas promocionales que despertaron más interés que algunas tasas de financiación. El problema es que no había para todos y el merchandising de los créditos no es para todos. Dicen que la experiencia militante del Procrear le enseñó que no hay política habitacional sin cotillón.

Créditos y gorritas en el Neuquén Habita

Río Negro

JSRN postergó su acto de Cipolletti

Juntos Somos Río Negro postergó su reunión partidaria que inicialmente programó para este sábado en Cipolletti. Se reprogramó para el 6, en la misma ciudad, y permitirá la asunción de las autoridades del partido y, además, habrá un acto de la militancia. Ese mismo día, en Choele Choel, se juntará la dirigencia del PJ provincial.

Juntos Somos Río Negro postergó el encuentro previsto para hoy en Cipolletti

“Energía para todos”, el rebautismo

La secretaria Andrea Confini insistió en Bariloche en la nueva denominación del viejo Plan Calor Garrafas que ahora es “Energía en tu hogar garrafas”. Sin embargo, tanto machacar no tuvo éxito inmediato y se le olvidó al presidente de Coopetel, Marcelo Contardi, que lo rebautizó “Energía para todos”. Un certero tirón de orejas.

Marcelo Contardi de El Bolsón bautizó un programa de garrafas Energía para Todos

Las tres espadas del PRO de Río Negro

Los legisladores María Laura Frei, Juan Murillo y Ofelia Stupenengo integraron la delegación rionegrina que participó en el encuentro nacional del PRO, convocado por el expresidente Mauricio Macri. “Fue un encuentro descontracturado. Pudimos expresar lo que sentimos y las particularidades del partido en cada provincia”, contó Murillo.

La Unter y su vocalía gremial en el Ipross

La Unter perdió su vocalía gremial en el Ipross. Eso ocurrió el año pasado cuando los gremios estatales definieron las nuevas representaciones. Aún así, la organización docente no quiere perder visibilidad en sus reclamos por la obra social y cumplió actos frente a la sede del Ipross con quien estaba elegida para esa vocalía, Sayonara Hernández.

Sin representación formal, igual Sayonara Herández protestó en el Ipross

Un reemplazo y el paso de un “marrón”

Pedro Bichara, como presidente del Concejo, fue intendente de Viedma por tres semanas, en ocasión de las vacaciones de Marcos Castro. Ese interinato fue activo y no pasó desapercibido, incluso incomodando a los funcionarios. Hay una distancia de base: Bichara mantiene su cercanía con el vicegobernador Pedro Pesatti y Castro se alineó con Alberto Weretilneck-Facundo López. Al final, Bichara realizó un repaso en las redes de sus gestiones, recordó su condición de “militante social” y cerró con un duro mensaje: “tal vez alguien de una barriada recuerde que por un instante pasó un ‘Marrón’ por la intendencia que sabe por procedencia que el frío es para todos pero que en algunos penetra más fuerte”.

Pedro Bichara se hizo notar en su interinato al frente del municipio viedmense

La llegada del ministro para construir, con algunos apartados

La visita a Viedma del ministro Javier Alonso cumplió con su misión de “construcción territorial” para el proyecto presidencial de Axel Kicillof. El funcionario insistió con “un llamado amplio” pero algunos se sintieron excluidos o se apartaron. La concejal Vanesa Cacho y el exlegislador Mario Sabbatella, que se expresan por el espacio Patria y Futuro del gobernador, no estuvieron, salvo un contacto de la edil con Alonso en la UNRN.