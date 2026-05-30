Tiny houses en la Patagonia: cuánto cuesta vivir en las microcasas del boom del sur

Tiny House en Ushuaia Foto de Diego Costa en Unsplash

En la Patagonia argentina, las tiny houses dejaron de ser una curiosidad arquitectónica para convertirse en un mercado concreto: viviendas de entre 15 y 40 m² que combinan turismo, inversión y vivienda permanente en un contexto de alto costo de construcción.

Pero detrás de la estética minimalista aparece la pregunta clave: ¿cuánto cuestan realmente?

Precios actuales en Argentina

En el mercado local, las tiny houses ya tienen valores bastante definidos según tamaño y nivel de terminación.

Una unidad estándar de 30 m² arranca en unos USD 31.000

Modelos más pequeños o básicos rondan los USD 20.000 a USD 30.000

Versiones más equipadas de 40–50 m² pueden subir a USD 45.000 a USD 70.000

En términos de construcción, el costo promedio del sistema industrializado se ubica entre:

USD 800 a USD 1.750 por m², según terminación y equipamiento

Esto significa que una tiny house no es “barata” en términos de metro cuadrado, sino que el ahorro está en el tamaño total de acuerdo con los datos que brindan los operadores del mercado.

El dato clave: el metro cuadrado en Argentina

Para ponerlo en contexto, la construcción tradicional en Argentina ya se mueve en valores similares:

Entre USD 800 y USD 1.200 por m² en proyectos estándar

Es decir: la tiny house no necesariamente reduce el costo del m², pero sí reduce la inversión total inicial.

Patagonia: por qué se encarecen

En zonas como Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura o San Martín de los Andes, los precios suben por tres factores:

En las zonas de montaña se encarecen los costos. Foto: Unplash.

Logística de traslado

Aislación térmica reforzada (clave para nieve y viento)

Demanda turística (muchas se destinan a alquiler tipo Airbnb)

En la práctica, muchas tiny houses instaladas en la Patagonia terminan funcionando más como cabañas boutique de inversión que como vivienda económica.

El problema no es la casa: es el terreno

Uno de los puntos más repetidos por el mercado es que la tiny house no resuelve el principal obstáculo habitacional:

El precio del suelo en zonas turísticas

La normativa municipal (habilitación y conexión a servicios)

La disponibilidad de lotes accesibles







Una pequeña cabaña en la estepa patagónica. Foto de Rodrigo Posada en Unsplash.

Por eso, muchos proyectos se desarrollan en terrenos rurales, ecoaldeas o emprendimientos turísticos compartidos.

Vivienda mínima, inversión máxima

La tendencia tiene dos caras claras en la Patagonia:

Para algunos, es una forma de acceder a la vivienda propia con menor inversión inicial

Para otros, es un producto de inversión turística con alta demanda y baja superficie

En ambos casos, la lógica es la misma: optimizar espacio en un contexto donde el metro cuadrado ya no deja margen.

Una tendencia que se estabiliza

Lejos de ser una moda importada, las tiny houses en la Patagonia ya funcionan como un segmento propio del mercado inmobiliario: pequeño en tamaño, pero cada vez más relevante en inversión, turismo y arquitectura.

Radiografía rápida de una tiny house patagónica

• Superficie promedio: entre 20 y 40 m²

• Inversión inicial estimada: USD 20.000 a USD 70.000

• Costo de traslado e instalación: puede representar entre el 5% y el 15% del valor total según la distancia y el terreno

• Rentabilidad turística: en destinos consolidados de la Patagonia, muchos proyectos apuntan al alquiler temporario para complementar o acelerar el recupero de la inversión

• Principal limitante: acceso a terrenos con servicios y normativa habilitante

• Principal ventaja: menor inversión total frente a una vivienda tradicional de mayor superficie

¿Y si la construís vos?