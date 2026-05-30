Frío, niebla y heladas en Neuquén y Río Negro: el pronóstico de este sábado para el Alto Valle, la cordillera y la costa

Llegó el último sábado de mayo 2026 con un clima de mucha inestabilidad. Algunas ciudades amanecieron con una intensa niebla que complicó la visibilidad en rutas y calles, a esto se le sumó el factor del frío ya que la temperatura mínima, en algunos sectores, se ubicó por debajo de los 0°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo será la jornada en la región del Alto Valle, la costa y la cordillera.

El pronóstico de este sábado para el Alto Valle, la cordillera y la costa

Alto Valle

General Roca: Se espera una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 1°C . Durante la mañana registrará neblina con 1°C y vientos de 7-12 km/h del noreste. Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado llegando a la máxima de 17°C , mientras que por la noche el cielo se cubrirá por completo con una temperatura de 14°C y vientos calmos de 0-2 km/h .

Se espera una temperatura máxima de y una mínima de . Durante la mañana registrará neblina con y vientos de del noreste. Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado llegando a la máxima de , mientras que por la noche el cielo se cubrirá por completo con una temperatura de y vientos calmos de . Neuquén: La jornada presentará una máxima de 16°C y una mínima de 1°C. La mañana iniciará con neblina y 1°C. Hacia la tarde se prevé un cielo parcialmente nublado con 16°C y vientos de 7-12 km/h del sur, pasando a un cielo cubierto por la noche con 13°C y vientos leves de 0-2 km/h del noreste.

Norte Neuquino

Chos Malal: Se anticipa una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 1°C. Por la mañana estará parcialmente nublado con vientos de 13-22 km/h del este. La tarde continuará parcialmente nublado alcanzando los 14°C, y la noche cerrará con cielo mayormente cubierto, manteniendo los 14°C y vientos leves de 0-2 km/h.

Centro de Neuquén

Zapala: Registrará una máxima de 15°C y una mínima de 1°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado con vientos de 0-2 km/h. Por la tarde se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial con una temperatura de 15°C y vientos de 7-12 km/h del suroeste. Hacia la noche, el cielo se presentará cubierto con una marca térmica de 12°C.

Cordillera

Villa La Angostura: Se espera un ambiente frío con una máxima de 11°C y una mínima de -1°C . La mañana comenzará con neblina y una temperatura de -1°C . Durante la tarde el cielo estará mayormente cubierto con 11°C y vientos de 7-12 km/h del oeste, condiciones de cielo cubierto que persistirán a la noche con 8°C .

Se espera un ambiente frío con una máxima de y una mínima de . La mañana comenzará con neblina y una temperatura de . Durante la tarde el cielo estará mayormente cubierto con y vientos de del oeste, condiciones de cielo cubierto que persistirán a la noche con . Bariloche: La ciudad cordillerana registrará una máxima de 11°C y una mínima de -1°C. Se prevé neblina matinal con -1°C. Por la tarde estará mayormente cubierto con 11°C y vientos de 7-12 km/h del oeste, mientras que por la noche el cielo seguirá cubierto con una temperatura de 10°C.

Centro de Río Negro

Sierra Colorada: El termómetro marcará una máxima de 12°C y una mínima helada de -3°C. La mañana estará parcialmente nublada con -3°C y vientos del noreste. Hacia la tarde continuará parcialmente nublado con 12°C y vientos de 7-12 km/h del sur, tornándose mayormente cubierto por la noche con 8°C.

Zona Este (Costa)