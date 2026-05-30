Murió una mujer en la Ruta del Desierto tras chocar contra un camión que trasladaba una picadora de piedra a Añelo. Foto: La Arena

La Ruta Provincial 20, también conocida como la Ruta del Desierto, fue escenario de un trágico choque que dejó como resultado una víctima fatal. El hecho se produjo el viernes por la noche en jurisdicción de la provincia de La Pampa.

Fuentes oficiales informaron que el siniestro fue protagonizado por un vehículo y un camión que se trasladaba a Añelo. También hay un hombre en grave estado.

Trágico choque en la Ruta del Desierto: lo que se sabe del hecho

El choque, según la información brindada por el sitio La Arena, se registró el viernes en el kilómetro 267 de la Ruta 20, en inmediaciones de la localidad pampeana de La Reforma. El impacto fue entre un vehículo en que el viajaba una pareja -un hombre y una mujer- y un camión que transportaba una picadora de piedra a Añelo.

El comisario inspector Omar Sabaidini, funcionario de la Unidad Regional 4, afirmó que se trató de un choque por alcance y detalló que por razones que aún se investigan, el auto dio contra la parte trasera del camión.

Debido al violento impacto, la mujer que viajaba como acompañante murió en el acto. En tanto el conductor, fue derivado de urgencia al hospital de 25 de Mayo con graves heridas. Por el momento se desconoce identidad y la ciudad rionegrina de donde eran oriundos.

El comisario precisó que durante casi dos horas se registró una gran congestión de tránsito. La investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Bolzán, quien espera los resultados de las pericias para constatar lo que originó el siniestro.