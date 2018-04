Catedral: Alta Patagonia pide el fin de la judicialización de la prórroga para encarar inversiones

La empresa concesionaria del centro de esquí del cerro Catedral, Alta Patagonia (Capsa), comunicó este viernes que “espera que la Justicia pueda reevaluar su medida y se deje sin efecto la medida cautelar de modo de poder avanzar en las mejoras que el cerro Catedral precisa. En tanto no se resuelva esta medida cautelar, Capsa no podrá comenzar con la ejecución del plan de modernización del cerro ni con las inversiones previstas; como asimismo tampoco podrán ponerse en ejecución los restantes compromisos y beneficios establecidos”. Se refiere a la demanda contencioso administrativa que legisladores y concejales del FpV interpusieron contra la prórroga de la concesión hasta 2056, cuya resolución inicial fue una prohibición legal para que el acuerdo no se firme mientras se analiza la cuestión de fondo.

La empresa advierte que la “inversión de 22.000.000 de dólares en un plazo de 5 años;, la contratación de mano de obra Barilochense para la ejecución de las obras; el aporte de 8.000.000 de pesos para la conclusión de los gimnasios municipales 4 y 5;, el embellecimiento y padrinazgo de tres espacios públicos de la ciudad de Bariloche; la aplicación del 30% del canon anual que el Municipio percibe de la concesión, para obras y servicios en los barrios; el desistimiento del juicio sobre la transferencia de la concesión y reconocimiento definitivo del poder concedente de Bariloche; y los beneficios en pases de ascenso para distintos sectores de Bariloche”, no podrán aplicarse mientras se mantenga la medida cautelar de la Justicia.

“Lamentamos esta nueva demora e impedimento para concretar la ejecución del Plan de Inversiones y Modernización de Cerro Catedral que todos sabemos que la montaña y Bariloche necesita para poder sostener las fuentes de trabajo e ingresos que genera el turismo de invierno y montaña. Nos preocupa la pérdida de competitividad del destino y la falta de resolución a temas que son largamente debatidos en nuestra sociedad”, añadieron en un comunicado.

“Estamos convencidos -continuaron- de que la propuesta de inversión aprobada por la rdenanza municipal 2929-CM-18 es un punto de inflexión y de partida para un nuevo desarrollo positivo de Bariloche, que potenciará su actividad turística y posibilitará la generación de nuevas oportunidades laborales y sociales a toda la comunidad. Cerro Catedral es uno de los principales recursos de la ciudad de Bariloche y es responsabilidad de todos propender a su mejor desarrollo. Por ello, desde Catedral Alta Patagonia, estamos comprometidos en trabajar y proponer soluciones concretas. Hace 6 años que, como concesionarios del Cerro Catedral, acercamos en forma constante al Municipio estudios e informes de especialistas para la modernización de los servicios. Los estudios han sido siempre acompañados de una propuesta concreta de inversión y ejecución en el marco de las normativas vigentes”.

En la empresa esperan que “la medida sea revisada por los jueces y que prontamente podamos dar inicio al Plan de Obras e Inversiones previsto para la montaña. La inversión en nuevos medios de elevación y nieve artificial redundará en una mejora de inmediata de los servicios de Cerro Catedral, brindando más oportunidades de trabajo y acceso a la montaña de los barilochenses y materializando nuevos beneficios para toda la comunidad”.