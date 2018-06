Descontento de artistas locales por competencia on line para la Fiesta de la Nieve

Un grupo de artistas barilochenses cuestionó la modalidad de selección del municipio para participar de la Fiesta Nacional de la Nieve. Objetaron que quienes reúnan una serie de requisitos formales “deberán someterse a una votación del público on line”.

“Este año, como no hay dinero para traer a artistas nacionales, la fiesta será animada solo por artistas locales. Pero me parece muy feo que nos expongan en una ciudad tan chica a una competencia pública”, advirtió la cantante barilochense Maia Bogner que representó a la provincia en el Festival de Cosquín y compartió escenario con Rally Barrionuevo, Milena Salamanca, Charo Bogarin, Nicolas Ibarburu y Julieta Rada, entre otros.

“El arte no es política, continuó, y es doloroso como competir públicamente con colegas, exponiéndonos de esta manera. Todos tenemos derecho y merecemos estar”.

Emiliano Zamora, de Gipsy Soul, también manifestó su molestia por la modalidad de la convocatoria: “Por los requerimientos y requisitos para las propuestas artísticas para la Fiesta de la Nieve, da la sensación de que los organizadores no conocen a los artistas de la ciudad. Hay requerimientos exagerados, difícil de cumplir para la mayoría de las bandas. Con este tipo de concurso, da la sensación de que no importa quién suba al escenario”.

El folklorista patagónico Damián Ortega polemizó en relación a los requerimientos administrativos para los interesados en participar del evento: “en el ámbito local, son muchos los músicos que no poseen un monotributo y que por ende, quedan al margen, sin la posibilidad de poder mostrar su trabajo”.

“La votación on line, agregó, implica competir entre pares por conseguir un lugar. Con este proceso de selección es muy difícil acceder a una fiesta local y muchos ni lo intentan. Es una lástima porque hay muchísimos artistas excepcionales en nuestra ciudad y por cuestiones como estas, la gente ve solo una milésima parte del arte en Bariloche”.

El músico Marcelo Saccomanno, a punto de presentar su primer trabajo como solista, también se pronunció en contra de la convocatoria: “Que se pida factura me parece correcto; ser proveedor de la municipalidad es un tanto arbitrario. Se hace una fiesta anual en la que se deja de lado a un montón de voces por no tener estas condiciones y tampoco se proponen otras actividades para lo que resta del año. El proceso de selección por internet no logra la representación popular. Lo más sensato sería que los representantes asuman su rol para hacer una selección que incluya todo tipo de voces. El municipio, con una actitud muy demagógica, abre el juego a artistas locales por una demanda de hace años pero de una forma desprolija”.

Otro músico, Martín Caracoche, “me parece que ese mecanismo implica desligarse de decidir qué propuesta artística queremos. Esto fomenta el no reconocimiento por parte del estado, mediante sus representantes en Cultura de la Municipalidad, de los artistas que vienen trabajando en la ciudad”.

“Implicaría, pronunció el artista de Cardomanso, que los músicos estén abocados a competir por conseguir los votos, fomentando así que la elección pase por las amistades o movidas en redes sociales y no por decisiones en cuanto a lo artístico de quienes ocupan los cargos designados para eso. Creo que podrían generar un espacio plural donde todo el espectro musical tenga su lugar de expresión”.