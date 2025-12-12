Quién es Joaquín Levinton, el líder de Turf que fue internado de urgencia

Joaquín Levinton es sinónimo de rock argentino. Nacido el 3 de marzo de 1975, se consolidó como uno de los referentes de la música local desde mediados de los años 90, tanto por su trabajo como compositor y cantante como por sus entrevistas en las que siempre da de qué hablar.

Joaquín Levinton, ícono del rock argentino, permanece internado pero está fuera de peligro

Su comienzo en la música fue con la banda Juana La Loca. En 1995 formó el grupo Turf junto a Leandro Lopatín. Rápidamente se ganaron un lugar destacado con sus mezclas de rock y pop y con temas que ya forman parte del cancionero popular. “Yo no me quiero casar y usted?”, “Pasos al costado” y “No se llama amor” son algunos de los hits que siguen sonando hasta el día de hoy.

La banda Turf realizó varias giras y presentaciones, mientras Levinton luchaba con sus adicciones, un problema que le preocupó durante muchos años.

A fines del 2000, la banda se tomó una pausa y Levinton estuvo al frente de Sponsors. Sin embargo, luego volvió Turf y Levinton continuó sorprendiendo con su carisma. El músico sorprendió en 2022 con su divertida participación el reality MasterChef Celebrity.

A sus 50 años, Joaquín Levinton se descompensó en un restaurante de Palermo y tuvo que ser internado de urgencia. Los medicos anunciaron que está fuera de peligro, aunque continúa en terapia intensiva en el Hospital Fernández.