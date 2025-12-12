El asado subió 13% y encareció la canasta básica: el impacto en la inflación y qué se espera para diciembre 2025

El aumento en el precio de la carne encareció la canasta básica en noviembre. Foto: archivo Cecilia Maletti.

Los datos económicos de noviembre dejaron un sabor agridulce. Si bien la inflación general no se disparó a niveles dramáticos, se confirmó un «rebrote» impulsado por factores puntuales que golpean el bolsillo, mientras que la vuelta de Argentina a los mercados de deuda mostró que la desconfianza de los inversores aún cobra un peaje alto.

El análisis fue realizado por el periodista especializado en economía, Pablo Wende, en su habitual columna en Río Negro Radio. El experto fue contundente sobre la dinámica de precios: «Es un rebrote de la inflación que hay que prestar la atención, sin ninguna duda. Ya no es una suba puntual, es una escalera en los precios», señaló.

El factor carne y el golpe a la canasta básica

El dato que encendió las alarmas en noviembre fue el comportamiento de los alimentos. Wende explicó que «la carne venía muy rezagada respecto al resto de los precios y ayudó en su momento para que la inflación baje; bueno, ahora pasó al revés». Si embargo, agregó que el precio de la carne ya estaría “normalizándose”.

El asado: Subió un 13% en un solo mes.

Subió un en un solo mes. Impacto social: Esta suba en alimentos provocó que la Canasta Básica Alimentaria aumentara un 4,1%.

«La inflación es un impuesto regresivo, pero que además impacta en la base de la pirámide social. Cuanto más inflación, más se afecta a la gente de menos recursos«, sentenció Wende sobre el impacto desigual del aumento. Para diciembre, la proyección estima un piso de inflación del 2% al 2,5%.

El bono: un «hito» con tasa salada

En el plano financiero, el Gobierno logró colocar un bono por US$ 1.000 millones (neto US$ 910 millones), marcando el retorno a los mercados después de siete años. Sin embargo, Wende advirtió que «no fue tan buena la colocación como se esperaba».

La tasa: El rendimiento validado fue del 9,25% , superando el objetivo del 9% que buscaba el ministro de Economía Luis Caputo.

El rendimiento validado fue del , superando el objetivo del 9% que buscaba el ministro de Economía Luis Caputo. La reacción: «Ayer cayeron los bonos, subió riesgo país. Todo lo contrario de lo que se suponía que tenía que pasar», analizó el especialista sobre la respuesta inmediata del mercado.

A pesar del costo, el análisis destaca que es un «primer paso» para intentar, en el primer trimestre de 2026, una salida a los mercados internacionales.

Congreso: reforma laboral y fin del teletrabajo

Finalmente, el foco se trasladó a la actividad legislativa. Sobre los cambios en el mundo del trabajo, Wende destacó la tendencia global de regreso a las oficinas: «El mundo va hacia la presencialidad. Las grandes empresas tecnológicas dijeron ‘todo el mundo vuelve a trabajar'».

Sindicatos: La reforma propone que el aporte «solidario» u obligatorio deje de ser automático; ahora requerirá la aprobación expresa del empleado .

La reforma propone que el aporte «solidario» u obligatorio deje de ser automático; ahora requerirá la . Adiós al Home Office: Se planea la derogación de la Ley de Teletrabajo, argumentando que encareció la relación laboral para las empresas.

