La Feria de Frutillas llega a Neuquén: frutas frescas a precios bajos, ¿cuándo se hará y dónde?

Neuquén se prepara para recibir otra exitosa Feria de Frutillas. El evento se realizará antes de las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, y reunirá a productores de la región que ofrecerán sus productos a precios muy bajos. Acá te contamos el detalle de cuándo y dónde se hará.

Desde el Gobierno de Neuquén informaron los productores que participarán ofrecerán, además de frutillas, moras y frambuesas «a precio promocional».

La actividad es organizada por el Centro PyME-ADENEU y la Subsecretaría de Producción, dependientes del ministerio de Economía, Producción e Industria, y el INTA, con el objetivo de » poder acercar fruta fresca, que se cosecha en el día, directo de la chacra al consumidor».

Feria de Frutillas en Neuquén: cuándo y dónde se hará

La nueva edición de la Feria de Frutillas se realizará el próximo jueves 18 de diciembre en la capital neuquina.

Informaron que se ubicará en Avenida Argentina e Independencia, frente a la sede central del Banco Provincia del Neuquén.

En cuanto al horario de apertura, señalaron que los interesados podrán acercarse desde las 14 a las 18 o hasta agotar stock.