El autor de la nena melenuda “Puro Pelo” dicta talleres en Bariloche

Decidió editar de forma independiente el primer libro de Puro Pelo que tras su gran éxito, dio lugar al volumen dos y ya se prepara el tercer tomo. Surgieron historietas, libros para colorear, agendas.

“El personaje surgió de unas muñecas japonesas llamadas kokeshi y de un libro de poesía de Tim Burton que tenía un personaje de una nena con un trajecito a lunares. El mensaje estuvo apuntado a todo aquello que hacía cuando era chico que no había tecnología. Ahora están todos los nenes con celulares. Antes no existía nada y éramos felices”, señaló el dibujante de 48 años.

Con el tiempo, fueron surgiendo otros personajes, la mayoría animales, luego llegó la madre, la abuela, el padre y amigas.

P: -¿Y cómo logró popularizarse el personaje a través de las redes?

R: -Es raro. El primer dibujo está por cumplir 9 años. Empecé subiendo mis dibujos a Flickr pero a nadie le llamaba la atención. Armé entonces una página de Facebook y ahora voy por 1.120.000 seguridores. Trato de ser como siempre, desde que empecé: me gusta que la gente vea que le respondo y leo lo que me escriben. No es un dibujito y ya está. Lo más raro es que lo hayan comprado de Brasil donde se editaron ya cuatro libros. Este año vendieron 45.000 libros de Puro Pelo. Es mucho para tan poco tiempo.

P: -El espíritu inicial del mensaje, ¿se mantuvo o se fue modificando?

R: -Se mantuvo y va en la línea de un libro que se llama “Más conectados, menos comunicados” en relación a los celulares. Son todas cosas que me pasaron a mi cuando era chico. También se aborda la muerte y el bullying.

P: -Que se haya vuelto tan masivo ¿pone una presión extra con los mensajes?

R: -Sí, tuve ataques de pánico y estoy tomando Rivotril porque de verdad, no me esperaba tanto. Estuve en la Feria del Libro y ya me recorrí todo el país.