Encuentran cerca de Bariloche un zorro con rabia

Un zorro fue encontrado en cercanías de Bariloche pero en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi con diagnóstico positivo de rabia, por eso se reiteró la recomendación de vacunar a las mascotas.

El departamento de Salud Ambiental que depende del Ministerio de Salud informó que ante el hallazgo de esta especie con rabia se debe recordar a la población que los perros y gatos deben ser vacunados contra la rabia una vez al año y la medida es para todos los animales mayores a tres meses.

Salud Ambiental advirtió que ante el hallazgo de un animal moribundo en senderos de montaña, no se debe intentar asistirlo y se debe comunicar de inmediato a Parques Nacional (105) ofreciendo la precisión del lugar en el cual se encontraba el animal.

Se advierte que estos animales pueden estar enfermos de rabia, como el reciente caso detectado en inmediaciones de Bariloche.

“Los animales silvestres (zorros, murciélagos, etc.) deben ser considerados siempre como animales de riesgo en cuanto a la trasmisión de rabia, aún cuando sean domesticados. Estas especies no son mascotas y está prohibida su tenencia particular en nuestro país”, alertó el organismo sanitario.