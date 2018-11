Graciela Salvo y su esposo Alejandro Nahuel nunca imaginaron que un año después del homicidio de su hijo Rafael, el autor del tiro letal aún estaría libre. Pensaron que la investigación avanzaría. Hoy, sienten que la causa sigue casi en el mismo punto de partida. Están cansados. Con mucho dolor. Opinan que se perdió un año y la verdad no sale a la luz. “Están tapando al asesino de Rafa”, afirmó Graciela. “Estamos convencidos que fue (el albatros Francisco Javier) Pintos”, señalaron. Pintos fue indagado el 5 de julio pasado y se le atribuyó haber sido el autor del disparo que la tarde del 25 de noviembre de 2017 causó la muerte de Rafael, en Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche. El joven mapuche estaba de espaldas cuando recibió una bala, calibre 9 milímetros. Tenía 22 años. “Para nosotros este año ha sido muy difícil”, expresó Graciela. “Se ha sentido mucho la ausencia de Rafita”, aseguró. “Tenemos bronca”, afirmó Alejandro. Los padres de Rafael hablaron con “Río Negro” en el patio de su terreno, ubicado en la calle Quilaleo al 4300, del barrio Nahuel Hue. Rafael pasaba casi todas las mañanas a saludar a su madre. “¿Cómo anda mi petisa?”, le decía, con afecto, recordó su padre. Unos mates eran suficientes para amenizar aquellas charlas. Un año después del crimen de su hijo, Graciela transmite tristeza y angustia. Alejandro está enojado. “Es que uno siente un dolor muy fuerte, vio”, explicó. Las críticas apuntan al juez federal Gustavo Villanueva, que estuvo un año a cargo de la causa porque subrogó al magistrado titular del juzgado federal de Bariloche, Leónidas Moldes, que cumplía funciones en el Consejo de la Magistratura de Nación. También hacia la fiscal interina Sylvia Little. Moldes retomó el martes el control del juzgado federal de Bariloche. El expediente por la muerte de Rafael quedó en su despacho. “El juez (por Villanueva) está tapando todo, como que no quiere avanzar”, sostuvo la madre. “Están esperando que la familia se canse y así dejar libre al asesino”, opinó Alejandro. “Todos los días son difíciles, porque se lo extraña”, afirmó. “Pedimos justicia y que se aclare de una vez por todas”, enfatizó Alejandro. “La (ministra Patricia) Bullrich, Macri, que se hagan responsables”, reclamó el padre. Desde Nación sostienen la teoría que Rafael murió en un supuesto enfrentamiento entre jóvenes mapuches y un grupo de albatros. “Villanueva y la fiscal no nos dieron ninguna solución”, sostuvo el padre. “Ahora, Pintos dice que el arma no la tenía él, que la tenía otro compañero (por el albatros Juan Ramón Obregón)”, cuestionó. “La pericia dice que la bala que le sacaron a Rafita salió del arma de Pintos. Ahora están diciendo que de Obregón”, planteó. “Villanueva sabe quién fue el asesino, que lo digan”, pidió. “Vamos a seguir la lucha”, aseguró. “Nos tienen que dar una explicación”, sostuvo Alejandro. Graciela contó que el Día de la Madre y el 15 de agosto, la fecha del cumpleaños de Rafael, fueron los días más difíciles. Y sabe que la ausencia dolerá más en diciembre, porque no podrá abrazarlo en Navidad ni Año Nuevo.

Los padres encabezarán mañana desde las 10 una marcha hasta el juzgado federal de Bariloche, para pedir justicia por su hijo.

El juez Moldes se hizo cargo de la causa

El juez federal Leónidas Moldes regresó el martes a su despacho tras una prolongada ausencia. Quedó a cargo de la investigación por el homicidio de Rafael Nahuel, que ocurrió el 25 de noviembre del año pasado, en Villa Mascardi.

Moldes relevó al juez Gustavo Villanueva, que durante un año subrogó el juzgado federal de Bariloche y dirigió la causa.

“Río Negro” intentó consultar por el estado del expediente a Moldes y a la fiscal interina Sylvia Little, pero la respuesta fue la misma: la política es no informar a ningún medio de las causas en trámite. No se sabe, por ejemplo, si Villanueva resolvió la situación procesal de Pintos. O si recibió el informe de la pericia que pidió el 10 de agosto pasado a Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería para determinar si hay residuos de disparo sobre la ropa de Fausto Jones Huala, Lautaro Alejandro González y Rafael Nahuel. Jones Huala y González estaban con Rafael cuando fue herido de muerte y lo bajaron desde la montaña.

Tras el homicidio de Rafael, desde Nación abonaron la teoría del enfrentamiento, entre jóvenes mapuches y albatros.

