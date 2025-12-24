Energía sustentable para un pueblo aislado: avanza la construcción del Parque Solar Los Chihuidos

Se iniciaron las obras civiles para la construcción del Parque Solar Los Chihuidos, que permitirá a los habitantes de la localidad tener energía constante. Reemplazará al actual sistema diésel que solo les brinda electricidad durante 13 horas al día, lo que genera altos costos y limitaciones para su desarrollo.

La realización está a cargo de Pan American Energy (PAE) e YPF, en coordinación con la Provincia del Neuquén y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Ambas compañías son socias el área Aguada Pichana Oeste, en la que PAE es operador.

La primera etapa consiste en el comienzo de las obras civiles para construir las bases donde se montarán los paneles solares y la platea de la sala técnica. Se espera que se concluya antes de fin de año para después poder realizar el montaje del equipamiento.

La fecha prevista para la inauguración del parque solar está contemplada para marzo de 2026, momento en el que será entregado al EPEN, que estará a cargo de su operación.

Con esta construcción se busca fortalecer la infraestructura energética de Los Chihuidos, al mismo tiempo que se promueve a las energías sustentables como solución para una localidad que históricamente se encuentra aislada del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Qué incluye el proyecto

El parque solar incluirá la instalación de 288 paneles solares con capacidad de 200 kilovatios (kW), un banco de baterías de 545 kilovatios por hora (kWh) con autonomía de hasta dos días y un sistema hibrido solar-diesel que reducirá el consumo de combustible en más del 70%.

Este proyecto se desarrolla luego de la finalización de la nueva red de distribución eléctrica realizada por el EPEN y financiada mediante un fondo de la Secretaría de Ambiente, con aportes de Pan American Energy.

Aquella intervención había incluido la renovación del tendido eléctrico, la instalación de nuevas líneas, subestaciones transformadoras y un alumbrado público con tecnología LED.