Caso Gloria Ruiz: revisarán las contrataciones directas del período de Koopmann en la Legislatura de Neuquén

Gloria Ruiz e Isabel Ricchini, las acusadas, en la audiencia de este martes ante el Tribunal de Impugnación. (Matías Subat)

María Isabel Ricchini, acusada junto a la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz de administración fraudulenta, consiguió una victoria en el Tribunal de Impugnación de Neuquén: tendrá acceso a todas las contrataciones directas de la Legislatura en el período 2019-2023, cuando el presidente fue Marcos Koopmann.

Lo que pretende demostrar la exsecretaria de Cámara es que las contrataciones directas eran habituales. «No vengo a denunciar a la gestión anterior», aclaró en una audiencia realizada este martes ante el Tribunal integrado por Patricia Lúpica Cristo, Nazareno Eulogio y Federico Sommer.

Este pedido lo viene realizando su abogado defensor, Marcelo Muñoz, desde la audiencia de formulación de cargos del 17 de octubre pasado. Se chocaba siempre con la oposición del fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli.

La postura de la fiscalía

«No le encontramos sentido a pedir indiscriminadamente todas las contrataciones directas de cuatro años», dijo ayer el fiscal.

«A Ruiz y Ricchini no las estamos imputando por hacer contrataciones directas, que la ley 2141 -de administración financiera- autoriza. Las imputamos de que disfrazan una contratación que debió haber sido a través de licitación pública».

Agregó que «invocaron falsamente una de las causales por la cual la ley 2141 permite la contratación directa para eludir una licitación».

De acuerdo con Vignaroli, «esos períodos ya fueron auditados por el Tribunal de Cuentas y no encontró ninguna irregularidad. ¿Y si en ese período se cometió un delito de las mismas características qué quiere decir, que porque lo hicieron otros, está bien lo que hizo Ricchini?«, preguntó.

La propia exsecretaria de Cámara le contestó: «la Legislatura se rige por normas ISO, tiene un sistema de trazabilidad, de vigilancia, de auditorías internas. Lo que quiero demostrar es que se respetaron usos, costumbres y metodologías».

Las acusaciones

Una de las acusaciones contra Ruiz y Ricchini -quienes en las audiencias no se dirigen la palabra- es por la contratación directa por vía de excepción de la empresa Big Sur Marketing. En esta maniobra también imputaron a la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez, a la vez prima de Gloria, como partícipe necesaria de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

El contrato se firmó el 12 julio del 2024. La empresa se comprometió a realizar piezas publicitarias y a la «conceptualización, desarrollo y difusión de herramientas necesarias para el personal del área de prensa de la Legislatura». De acuerdo con los registros la Legislatura realizó dos desembolsos: 33.759.000 el 19 de agosto y 11.253.000 el 17 de septiembre, lo que hace un total de 45.012.000 pesos.

A Ricchini también le imputan contrataciones con la empresa de Pedro Ariel Sauer para la realización de piezas publicitarias -servicios de gráfica y gigantografías, banners y lonas en impresiones- por fuera de la ley 2141.

La «muerte civil» de Gloria Ruiz»

En otro tramo de la audiencia de este martes, el Tribunal de Impugnación rechazó un pedido de la defensa de Gloria Ruiz para que levanten el embargo del 20% su sueldo.

El abogado Alberto Balladini, quien comparte la defensa con Maximiliano Chacho Rodríguez, argumentó que la exvice tiene como único ingreso 1.228.667 pesos que percibe como empleada municipal de Plottier. «Este proceso le provocó la muerte civil», dijo.

Cruce de la defensa y la fiscalía

Vignaroli replicó que «hay un hecho que desmiente el argumento de la muerte civil: hace poco fue candidata a diputada nacional». Y por otra parte, dijo que el defensor «no explicó cómo afecta el embargo la vida familiar de la señora».

Balladini reaccionó: «Estas audiencias tienen que ser con espíritu democrático y la fiscalía demuestra ser autoritaria. No debo dar argumentos de que 1.200.000 pesos hoy en la Argentina no es un ingreso importante para que una persona pueda decir estoy cubierta en los mínimos gastos que tengo».

Esta vez el Tribunal le dio la razón a la fiscalía, y rechazó el planteo de la defensa.

El discurso de Gloria Ruiz: «están ahí gracias a que esta mujer trabajó»

Al ejercer su derecho de hablar como imputada, Gloria Ruiz dio un discurso de tono político.

«Atravesar esta persecución política es tremendo. Tengo una familia, tengo dos hijos que estudian y deseo que sigan estudiando, pero por esta situación a veces se me dificulta. No puedo acceder a una beca ni a un boleto estudiantil porque son hijos de Gloria Ruiz, la que le dijo no al gobernador Rolando Figueroa, le dijo no acepto la renuncia, y por eso viene toda esta persecución a mí y toda mi familia».

«Mi sueldo es de 1.200.000, fui vicegobernadora destituida de la provincia, y todos desde el gobernador, la vicegobernadora en reemplazo mío y los demás están ahí gracias a que esta mujer (en referencia a ella misma) trabajó para poder llegar a las elecciones«.

Cerró dirigiéndose al fiscal: «Vignaroli, es aberrante lo que están haciendo».