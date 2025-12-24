Pablo Cervi, uno de los votos de Neuquén en el Senado que viene: «2027 es una gran oportunidad»

La Libertad Avanza realizó un balance de su año en Neuquén con un acto que se realizó el fin de semana pasado. El evento, que reunió a legisladores, dirigentes y afiliados, tuvo entre sus asistentes a Pablo Cervi, exdiputado nacional y flamante integrante del Senado, quien aseguró que 2027 será una «gran oportunidad» para el espacio que representa al presidente Javier Milei en la provincia.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, analizó la nueva faceta de su trabajo en el Congreso de la Nación, con varios temas y proyectos de relevancia por delante, y las perspectivas del oficialismo libertario en la discusión política local.

«El compromiso mío es trabajar en el bloque, apoyando lo que envíe el Gobierno, pero también trabajando en la elaboración de proyectos, desde el debate en comisión hasta la discusión en el recinto«.

Pablo Cervi y su agenda en el Senado: qué dijo sobre la reforma laboral

Cervi se refirió a la agenda del Senado a pocos días de una sesión relevante para la Casa Rosada, que va por la aprobación de su primer presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal antes de fin de año.

Sostuvo que la bancada libertaria, además, está trabajando intensamente por el proyecto de reforma laboral, cuyo debate quedará para febrero del año que viene, en sesiones extraordinarias.

Sobre la norma, indicó que beneficiará al sector privado, porque, más allá de los cuestionamientos, servirá para «bajar la litigiosidad laboral», facilitar la contratación de empleados e instaurar nuevos beneficios fiscales para los privados.

Dijo que, en Vaca Muerta, ya hay pedidos concretos para ajustar la normativa laboral. Y mencionó concretamente el caso del sindicato de Petroleros Privados, que «ya está advirtiendo por las ART y el impacto que la doble vía de reclamo tiene sobre ellas».

De todas formas, comentó que se trata de una ley «macro» y que siempre es positivo poder contar con miradas de ciertos sectores estratégicos para la economía, desde los sindicatos a las entidades empresariales.

También se refirió a la ley de Glaciares, donde está interviniendo para lograr una versión aclaratoria. «La intención es que las provincias, como dueñas de sus recursos naturales, puedan discutir aprovechamientos económicos cerca de algunos glaciares y que otros, considerados estratégicos, continúen con la misma protección de la que gozan en la actualidad».

El senador, conocido por formar parte del bloque de los «radicales con peluca» antes de dejar la Cámara de Diputados, afirmó que su integración al oficialismo es plena y que en función de eso está trabajando en la provincia.

La relación con el gobierno de Neuquén y el futuro de La Libertad Avanza

Aún así, expresó que espera poder trabajar en conjunto con legisladores de otras fuerzas, incluidos los que integran La Neuquinidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa, que se quedó con una banca en cada una de las cámaras.

«Tenemos diálogo con las autoridades provinciales y esperamos contar con su apoyo, porque como hemos dicho, Neuquén ha sido la provincia más beneficiada por las políticas de Javier Milei».

«Queremos estar en las comisiones donde se discuten temas sensibles para el Gobierno, pero también para la provincia. Y ahí podemos aprovechar que somos varios», añadió.

En cuanto a las expectativas de La Libertad Avanza en Neuquén, indicó que lo que viene ahora para el espacio «es aprovechar el envión de las elecciones de octubre» y consolidar su presencia.

Detalló que durante el evento de fin de año, que se realizó en la capital provincial, pudo presenciar «el interés de la gente», con muchos adherentes que «llegaron desde el interior para participar».

«Somos conscientes de que tenemos una gran oportunidad en 2027», comentó, aunque aclaró que «todavía no es tiempo de hablar de candidaturas» y que «primero se debe lograr la consolidación del espacio en la provincia«.