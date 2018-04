Gennuso firma el pacto con Catedral en 15 días

El gobierno municipal buscará acelerar los tiempos para poner en vigencia la ordenanza aprobada el viernes que extendió la concesión del cerro Catedral hasta el 2056, pero el contrato respectivo con la empresa Alta Patagonia (Capsa) en ningún caso se firmará antes de los próximos 15 días.

El intendente Gustavo Gennuso dijo ayer que intentarán hacerlo lo más rápido posible, aunque desconoce cuánto tiempo llevará.

Desde la empresa concesionaria existiría especial interés en cumplir cuanto antes con el acto jurídico que formalice la prórroga directa, aprobada en sesión especial con los votos de Juntos y de Pro.

Para iniciar el trámite falta que el texto sancionado por los concejales sea remitido al Ejecutivo, luego de los ajustes con los cambios incorporados durante el debate, tarea que le corresponde al área de Coordinación del Deliberante.

La asesora letrada del Ejecutivo, Natacha Vázquez, dijo que ese paso se cumplirá en los primeros días de la semana próxima. “Luego la ordenanza debe realizar el ‘caminito’ administrativo” en la intendencia, según explicó la abogada, lo cual desemboca en la promulgación, que se debe formalizar mediante resolución del intendente.

El siguiente requisito es darle difusión a través del Boletín Oficial y –de acuerdo con las normativas aplicables al caso– la ordenanza recién tiene plena vigencia a los ocho días de la publicación.

Vázquez subrayó que los pasos a seguir serán “los mismos que con cualquier ordenanza”, sin ninguna excepción, y que la firma del contrato que extenderá la concesión de Capsa se realizará “cuando el intendente lo disponga”.

Gennuso se mostró satisfecho por la aprobación lograda en el Concejo al acta acuerdo que había firmado en noviembre con la empresa y que demandó un intenso debate de más de dos meses. Defendió una vez más la iniciativa de anticipar la prórroga del contrato y de evitar una nueva licitación que, a su juicio, hubiera demorado “casi 15 años” el despliegue de nuevas inversiones en Catedral.

Mientras el gobierno eligió ese camino, la oposición perdió la votación en el Concejo pero espera frenar el acuerdo con Alta Patagonia, la concesionaria, a través un referéndum vinculante, que impulsa mediante el mecanismo de iniciativa popular.

También sus principales referentes anticiparon que habrá impugnaciones en la Justicia.

Gennuso lamentó esa decisión y la atribuyó al intendente de Roca y candidato a gobernador Martín Soria. “Me preocupa la judicialización. Que se lleven a ese terreno las decisiones políticas –señaló–. El objetivo es que Catedral no progrese, que no se haga nada. Hay un mandato de Soria al Frente para la Victoria local para que esto no avance”.

A su entender los recursos no podrán prosperar porque “todo lo que hizo fue en forma clara, transparente, y dentro de la legalidad”.