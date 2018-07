“La causa no avanza y lo único que se hace es alejarnos de la verdad”

El miércoles, Santaigo Maldonado hubiese cumplido 29 años. “No hicimos nada especial, sino tratar de... no pensar mucho, y trabajar bastante para que la cabeza esté en otra cosa”, dice Sergio Maldonado, su hermano, en entrevista con Río Negro.

P- Un año ya. ¿Cómo lo están llevando?

R- Como se puede y como lo sentimos. Santiago hubiera cumplido años y pega muy fuerte, y en unos días es el año de la desaparición. Son fechas que mueven mucho y ves que a un año todavía la investigación no empezó, menos hablar de Justicia, sino todo lo contrario. Es una gran desazón.

P- ¿No avanzó nada?

R-No, nada, incluso lo único que se hace a medida que pasa el tiempo es alejarnos de la verdad. Desde el 1 de agosto pedimos un grupo de investigación independiente porque no confiamos en el Estado. Cuando es una desaparición forzada el que está involucrado es el Estado, y el Estado es el que tiene todo a disposición, poder político, poder judicial, los medios. ¿Cómo confiás en esa Justicia que depende del Estado? Sabiendo que la justicia es muy injusta, es la única herramienta que hay legalmente para tratar de buscar la verdad. Pero la burocracia a la que tenés que ser sometido... la fiscal está en Esquel, el juez está en Rawson, la Cámara en Comodoro Rivadavia y la Corte en Buenos Aires. Presentas un escrito, te lo rechazan, va a Comodoro, vuelve, Buenos Aires: todos desgastes para que no se avance.

P- ¿Ve posible llegar a la verdad?

R- Si nosotros seguimos, aunque sea agotador, presentando, insistiendo... no vamos a ser la excepción de que pasen años para saber qué pasó. Pero vamos a seguir pidiendo Justicia por Santiago.

P- Pese a todo el juez mantuvo la carátula desaparición forzada aunque el gobierno pidió cambiarla. También hubo denuncias de falso testimonio a mapuches.

R- Dos veces pidieron cambiarla y el juez consideró que no había pruebas para hacerlo. No hay otra línea de investigación. En cualquiera de los escenarios que vos lo quieras situar, el único responsable es el Estado. Donde desaparece Santiago está el Estado presente, y es ahí donde hay que ir.

P-¿Perdió fuerza el reclamo de justicia?

R- Es lógico que se pierda y es entendible. Primero no tiene la misma fuerza un reclamo de verdad y justicia, cuando antes era la aparición con vida. Vos estás buscando a un desaparecido, eso tiene otro compromiso social por la historia que tenemos. Ahora, cuando aparece el cuerpo, el propio gobierno intenta instalar en medios afines que se ahogó solo. Ahí parece que baja, pero en la diaria, en la calle, la gente sigue con el mismo compromiso, sigue acompañando, sigue ahí, firme. Y ese cariño se nota. Muchos lo tomaron como un reclamo propio. Estamos agradecidos.

P-¿Les preocupó quedarse solos?

R- Nosotros empezamos solos. Siempre trabajamos Andrea, que es mi compañera, Verónica, mi abogada, y yo. Los tres estábamos solos y quizás en un tiempo estemos solos. Pero creo que, aunque pase el tiempo, va a haber gente que nos seguirá acompañando no creo que nos quedemos solos.

P-¿Se sintió usado por sectores políticos en campaña electoral?

R-No..., al contrario. Pasaron las elecciones y yo pensé que iba a haber una decantación. Y en realidad siguieron los mismos y se sumaron más, las mismas personas, los mismos organismos.

P-Sobre el documental que se estrena ahora, Bullrich dijo que todo fue un relato, que ahora se hace película.

R- Nosotros estamos de acuerdo con todo lo que sea para visibilizar, y que se tome con seriedad y que aporte. En todo caso la película la contó el gobierno, porque mintieron todo el tiempo. Desde que no habían estado los gendarmes, hasta que Santiago no había estado ahí, que estaba en Chile. Quien mintió fue la propia ministra cuando dijo que la Gendarmería no había participado, que Nocetti no había estado ahí, que había pasado a saludar nada más, lo del RAM. Está probado que mintió. Todo lo que iban diciendo se les caía.Con el gobierno no tenemos en contacto, fuera de la causa judicial.