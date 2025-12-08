Los ingresos corrientes de Neuquén tuvieron una caída en noviembre

Los ingresos corrientes de Neuquén subieron 5,2% respecto de noviembre del año pasado, pero cayeron en función de octubre. Foto: Florencia Salto.

La provincia de Neuquén recibió ingresos por 447.709 millones de pesos en noviembre, un número que implicó un crecimiento real respecto de igual mes del año pasado, pero una caída en comparación con lo que se había registrado en los tres meses previos.

Como viene siendo habitual, las regalías fueron las que hicieron el principal aporte a la canasta de recursos que administra el gobierno, pero las de gas experimentaron una baja producto del factor estacional.

Según la información publicada por la subsecretaría de Ingresos Públicos, Neuquén recibió en noviembre 150.964 millones de pesos por la recaudación de impuestos que hace la dirección provincial de Rentas, lo que implicó una caída por segundo mes consecutivo. El mejor mes del año sigue siendo septiembre, con una recaudación de 168.082 millones.

En términos interanuales, sin embargo, es decir, comparado con noviembre del 2024, el monto representó un aumento real del 2,8%.

El grueso de la recaudación provino del cobro de Ingresos Brutos, que aportó 139.927 millones de pesos en el mes, seguido muy de lejos por Sellos, con 9.198 millones, y el Inmobiliario, con 1.840 millones.

Las regalías hidrocarburíferas sumaron en total, en noviembre, 210.603 millones de pesos y fueron casi la mitad de los ingresos que recibió Neuquén el mes pasado. El número implicó un alza real interanual de 12,3%, aunque fue menor que los tres meses anteriores.

Esto se debe, principalmente, a la baja estacional en la producción de gas, que redujo a la mitad las regalías respecto de los meses previos. Ingresaron solo 37.284 millones de pesos, cuando en octubre habían sido 64.760 millones y, en septiembre, 73.993 millones.

Las de petróleo se mantuvieron, con 170.876 millones de pesos que ingresaron en noviembre, un alza interanual real del 17%.

Los recursos nacionales, quietos y cada vez con menor peso

Los recursos que envía el gobierno nacional por el régimen de coparticipación federal se mantienen estables como en los últimos meses, aunque su relevancia es cada vez menor para la canasta de ingresos corrientes que administra Neuquén.

La provincia recibió en noviembre 86.143 millones de pesos, lo que representó una caída interanual real del 5,8% respecto de igual mes del año pasado.

El 84% de este monto corresponde a recursos que se reparten por la coparticipación federal, mientras que el 16% restante ingresó por lo que envía la administración de Javier Milei vía regímenes especiales. Este magro reparto que recibe Neuquén se corresponde con el retraso que tiene la ley de coparticipación federal, cuyos ratios de distribución no se actualizan desde finales de los 80.

De esta forma, en noviembre casi todas las provincias recibieron más recursos que Neuquén, aún las que hoy tienen menos población.

Por ejemplo, en La Pampa, que tiene la mitad de los habitantes, ingresaron el mes pasado 93.000 millones de pesos. Y en Formosa, que tiene 200.000 pobladores menos que Neuquén, recibió más que el doble en virtud de la misma ley: más de 180.000 millones mensuales.

Para la provincia que administra Rolando Figueroa la dependencia de los envíos de Nación es cada vez menor y representan solo un 19% de los ingresos corrientes que recauda en el mes.