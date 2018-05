La estudiante que denunció al coordinador criticó su absolución

“Fui a Brc (por Bariloche) y me violó un coordinador en la noche de la fiesta de disfraces. Fuimos a juicio y lo absolvieron dudoso. El disfraz no estaba roto, pero mi cuerpo sí. Hoy mi violador está libre en las calles. Lo cuento porque ya no me callo y no dejo de luchar por mi cuerpo”, afirmó en su cuenta de twitter una joven que denunció al excoordinador estudiantil Enzo Lampasona, que fue absuelto por un tribunal de esta ciudad.

Los jueces Miguel Gaimaro Pozzi, Ricardo Calcagno y Emilio Riat absolvieron el 28 de marzo pasado a Lampasona por el beneficio de la duda. Señalaron que el fiscal Martín Lozada no logró probar en el juicio la autoría del imputado. Aunque la sentencia no está firme aún porque Lozada interpuso un recurso de casación para que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revise el fallo.

La víctima contó en la red social detalles de lo que sufrió la madrugada del 29 de octubre de 2015 en el Hotel Patagonia de Bariloche, mientras estaba de viaje de egresados. Y denunció que los jueces “desoyeron las pruebas biológicas y psicológicas, los testigos que presenté: 3 ginecólogas, 1 ginecólogo, médico forense y una asistente social”.

Sostuvo que los jueces “les creyeron a la defensa del victimario, que fueron a decir mentiras y nada comprobable. Incluso llevaron gente que ni siquiera estuvo en el viaje. Y por el delito que se cometió, los únicos testigos éramos él y yo”.

Lampasona había sido acusado por el delito de abuso sexual, con acceso carnal, en perjuicio de una chica de 17 años. De acuerdo a la acusación fiscal, que para el tribunal de juicio, no se acreditó, el hecho atribuido al acusado.

La chica había viajado a esta ciudad con un grupo de estudiantes secundarios de un colegio de la ciudad de San Juan. Lampasona trabajaba entonces para la empresa Snow Travel.

La estudiante se descompensó en la fiesta de disfraces y Lampasona la llevó hasta el hotel. De acuerdo a la acusación de la fiscalía, el joven se aprovechó presuntamente de esa situación y abusó de la chica en una habitación.

El imputado admitió en el juicio que mantuvo relaciones sexuales con la joven, pero aseguró que fueron consentidas. La víctima lo negó y ratificó que sufrió una abuso.

Lozada había pedido 10 años de prisión para Lampasona. La defensa había alegado por la absolución. Y los jueces absolvieron por el beneficio de la duda al acusado. “No por descreerle (a la víctima), sino por que la Fiscalía no ha podido zanjar las contradicciones, es que nos encontramos en un gran marco de duda que debe ser resuelto imperiosamente en favor del imputado”, afirmaron en la sentencia absolutoria.

