Brutal choque y vuelco en Ruta 22 cerca de Senillosa: trasladaron a los menores al hospital de Plottier

Un siniestro vial se produjo esta tarde cerca de las 18 en la Ruta Nacional 22. El incidente que terminó con un vehículo volcado ocurrió a la altura del kilómetro 1248, entre las localidades neuquinas de Plottier y Senillosa.

El choque ocurrió a la altura del parque acuático entre un Renault 12 Break, en el que circulaban tres niños, y una Mercedez Benz Sprinter, que transportaba chicos de una colonia de vacaciones del paraje Pilo Lil. Desde Vialidad Nacional solicitaron circular con extrema precaución sobre la Ruta Nacional 22 debido a un siniestro vial registrado en el sector.

Choque y vuelco en Ruta 22 a la altura del Parque Acuático

En el Renault 12 Break circulaban tres menores y presentó una destrucción casi total tras un fuerte impacto sobre su lateral derecho. El otro vehículo tipo combi que terminó volcado sobre la calzada también circulaba con varios menores del paraje Pilo Lil.

En el lugar intervino personal policial, de salud y bomberos ante la extrema gravedad del choque que involucró al menos a 16 niños.

Según el parte oficial, el incidente ocurrió a la altura del parque acuático, donde personal policial se encuentra asistiendo el tránsito y trabajando para garantizar la seguridad de los conductores que circulan por la zona.

Desde el organismo nacional recomendaron a los usuarios extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal que interviene en el lugar y reducir la velocidad, ya que podrían registrarse demoras o circulación asistida.

Ante cualquier emergencia o para conocer el estado actualizado de las rutas, Vialidad Nacional recordó que se encuentra disponible la atención las 24 horas a través de sus líneas telefónicas y canales oficiales.