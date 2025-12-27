En Río Negro habrá renovación de los contratos de los estatales

La mayoría de los contratados se concentra en servicios escolares y en los hospitales. Foto Archivo.

El gobierno provincial renovará los contratos del personal estatal, que vencerán el próximo 31 de diciembre.

Salvo observaciones negativas, esas vinculaciones se mantendrán y las prórrogas se cumplirán por seis meses, según la decisión transmitida por la Función Pública a las distintas carteras.

Ese universo rondaría los 2.000 estatales, concentrándose unos 600 en el sistema de Salud, otros 400 en tareas de porterías o de servicios en Educación y cerca de un millar en las restantes carteras estatales.

Fundadas en incumplimientos laborales o inconductas, una veintena no serían renovadas en la cartera sanitaria. Casos puntuales, aclaran fuentes oficiales.

En esta ocasión, la determinación gubernamental priorizó la renovación contractual mientras, en años anteriores, se concentró en sus revisiones, con bajas iniciales importantes, aunque luego existieran reincorporaciones, especialmente en las deliberaciones con ATE.

La mayoría del personal contratado tiene entre tres y cuatro años de antigüedad. Su pase a planta fue anunciado en el inicio del 2023, pero luego no se concretó.

Ese espectro de estatales incluye a personal de tres a cuatro años con labores en el Estado provincial, como también, incorporaciones recientes, algunas contrataciones que tienen origen en vinculaciones laborales irregulares, como porteros que cobraban con horas cátedra.

Los contratos más antiguos pertenecen a aquel plan de pase a planta permanente, anunciado en marzo del 2023 por la gobernadora Arabela Carreras y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, pero que después no prosperó por la oposición del entonces senador Alberto Weretilneck.

Días atrás, esa organización sindical, que encabeza Rodrigo Vicente, reclamó por los estatales provinciales sin estabilidad laboral, pero con años de trayectoria, y extendió ese reclamo a los municipios.

El secretario general solicitó por la “continuidad laboral a los miles de estatales cuyos contratos vencen a fin de año”, ya que, de lo contrario, “pasarán a integrar la masa desempleada que se acumula con la destrucción de los puestos de trabajo en el ámbito privado y público por las políticas del gobierno nacional”.