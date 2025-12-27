Grafiti en área protegida: iniciaron acciones legales contra el hombre que escribió sobre una piedra en la Ruta 237

Grafiti pintado sobre una piedra en un sector del río Limay.

El Parque Nacional Nahuel Huapi avanzó con las actuaciones administrativas y legales correspondientes tras la realización de un grafiti sobre una piedra en un sector del río Limay, una práctica totalmente prohibida dentro de las áreas naturales protegidas.

Según se informó oficialmente, guardaparques y brigadistas identificaron el lugar donde se produjo el hecho y constataron que la persona involucrada completó la pintada y abandonó en el sitio el aerosol utilizado, lo que permitió iniciar el procedimiento sancionatorio previsto por la normativa vigente.

Desde la administración del Parque indicaron además que la empresa vinculada al episodio respondió de manera inmediata, manifestó buena predisposición y se comprometió a llevar adelante la remediación ambiental del sector afectado, además de adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan.

Desde el organismo destacaron y agradecieron la actitud responsable del vecino que documentó y denunció la situación, subrayando la importancia del compromiso ciudadano para la preservación del patrimonio natural y cultural del área protegida.

Finalmente, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi reiteraron la importancia de realizar denuncias responsables ante hechos que representen infracciones ambientales, como incendios, presencia de mascotas, uso indebido de drones u otras conductas prohibidas, fundamentales para permitir una rápida intervención y protección del entorno natural.