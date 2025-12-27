Gustavo Costas renovó su contrato con Racing hasta 2028

Luego de varias idas y vueltas, los dirigentes de Racing se reunieron con Gustavo Costas para registrar el acuerdo contractual para que siga ligado a la institución que tanto ama. De esta manera, su nuevo vínculo perdurará hasta el 31 de diciembre de 2028, momento en el que terminará el mandato presidencia de Diego Milito.

El entrenador, por primera vez en su carrera, firmó un vínculo por tres temporadas. Ídolo de la institución, seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años.

El mensaje de Costas a los hinchas de Racing: «Estoy muy feliz porque sigo en el lugar que quiero»

𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔𝗩𝗢 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗔𝗦 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✅



El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años.



Seguimos todos juntos, seguimos por todo 🩵

Los siguientes objetivos están claros y son volver a conquistar un torneo local y la próxima Copa Sudamericana, a la cual clasificó mediante la tabla anual.

Para lograr luchar en ambos frentes, el DT sabe que debe agrandar el plantel con jugadores de categoría y es por ello que le pidió a la dirigencia una figura de Huracán: Matko Miljevic. Pese a que las negociaciones están avanzadas, aún no se llegó a buen puerto.

A sus 62 años, el técnico extendió su tercer ciclo al mando del club de sus amores. Desde su llegada en enero de 2024 obtuvo 63 triunfos, 15 empates y 32 derrotas. Logró la Sudamericana 2024 y la Recopa del mismo año.

«Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza del club», manifestó Costas con el sitio oficial.

«Jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide», aseguró el DT.

Por su parte, Milito destacó la consolidación del proyecto futbolístico. «Reafirmamos un camino que le ha hecho a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años», sentenció.