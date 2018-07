Mapuches que ocupan Mascardi vuelven al diálogo con Parques Nacionales

Los manifestantes mapuches que ocuparon este martes, durante un par de horas la sede del Parque Nacional Nahuel Huapi, mantuvieron un largo diálogo con el intendente Damián Mujica en el que buscaron respuesta a sus reclamos territoriales pero le advirtieron que no aceptan ingresar el programa de “comanejo” que mantiene desde hace años ese organismo.

Al igual que el corte de la ruta 40 realizado en Mascardi durante la mañana, la acción que desarrollaron en Parques fue para reclamar justicia por el asesinato de Rafael Nahuel y desmentir que hayan tomado el hotel ubicado en ese paraje.

Luego, se retiró en un momento para mantener una comunicación con sus jefes en Buenos Aires, Mujica volvió para prometerles la apertura de una mesa formal de diálogo el próximo martes, con presencia de autoridades de Parques, la secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y “representantes de la comunidad”.

El grupo de ocupantes, en el que había amplia mayoría de mujeres y niños, se retiró de la intendencia luego de escuchar ese compromiso. Pero antes una de las voceras, María Nahuel, se quejó por la desmesurada presencia de policía federal y Gendarmaría que había rodeado el edificio.

Te puede interesar: Tras 4 horas, levantaron el corte de la ruta 40 Sur

Durante el intercambio que mantuvieron con Mujica -confuso y tenso por momentos- le advirtieron que no pondrán fin a la “recuperación territorial” que lleva adelante la lof Lafken Winkul Mapu en Mascardi, donde murió baleado Nahuel en noviembre pasado.

El intendente les dijo que siempre tuvo predisposición al diálogo y que Parques “tiene una oficina de comanejo”, con la que trabajan en forma fluida otras siete comunidades. Les explicó que por esa vía fueron “recuperadas” por el pueblo mapuche unas 35.000 hectáreas.

María Nahuel dijo que concurrirán al diálogo pero le aseguró que ellos no quieren ir por esa vía. “Nosotros no tenemos que pedir permiso para vivir ahí -aseguró-. Nosotros queremos ser libres, no andar mostrando la tierra a nadie, a ningún turista. No queremos comanejo”.

Integrantes de la misma comunidad durante la mañana bloqueó durante 4 horas el tránsito en la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche, donde colocaron ramas y encendieron una fogata sobre la cinta asfáltica. No intervinieron fuerzas federales y alrededor de las 13 decidieron levantar la medida para desplazar el reclamo a la sede de Parques Nacionales en Bariloche.