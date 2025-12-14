Tiroteo en Sidney: el momento que un civil desarmó al terrorista en pleno ataque en la playa

Tras el ataque terrorista antisemita ocurrido este domingo en la playa de Bondi Beach, en Sídney, durante la celebración judía de Hanukkah, se viralizó la acción de un civil que desarmó a uno de los atacantes en Australia.

A brave civilian risks his life and disarms a mass shooter in Sydney, Australia 🇦🇺 during a shooting that injured over 60 people and killed at least 10



This man saved countless lives 👏 pic.twitter.com/YDr5ZWO1iu — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 14, 2025

Tiroteo en Sidney: un civil frenó a unos de los atacantes

En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda, logrando desarmarlo y apuntarle con la misma arma con la que atacaba a los asistentes al evento.

Aparentemente, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que tras reducir al terrorista, levantó la mano para llamar a la policía mientras el agresor se alejaba del lugar, según trascendió.

Tiroteo en Sidney: qué se sabe del ataque en Australia

Al menos once personas murieron en el tiroteo en Bondi Beach. Además, otras 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los presuntos atacantes murió y el segundo se encontraba en estado crítico, agregó.

La policía declaró el tiroteo como un «incidente terrorista» y dijo haber encontrado «artefactos explosivos improvisados» en un vehículo cerca de la playa vinculado al «delincuente fallecido».

«Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe», declaró el primer ministro Anthony Albanese en un discurso televisado.

«Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación», añadió.

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado ‘Chanukah by the Sea’ con motivo de la festividad judía de Janucá.

Noticias Argentinas