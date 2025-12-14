Fatal vuelco en Ruta 69, camino a Villa Manzano: quién era el conductor que murió

El 21 de octubre se licitó la reconstrucción parcial del corredor provincial.

Un trágico vuelco generó conmoción en el Alto Valle. Un hombre que viajaba hacia Villa Manzano sufrió un violento vuelco sobre Ruta 69, en el ingreso a la ciudad y perdió la vida. Su cuerpo fue encontrado a 50 metros del vehículo. Fuentes policiales confirmaron su identidad.

Según detallaron fuentes policiales, el accidente ocurrió en la madrugada de este domingo sobre Ruta 69. El conductor, por motivos que se desconocen, perdió el control del vehículo y volcó.

Algunas horas después del accidente, se conoció su identidad. Su nombre era «Gonzalo Alejandro Torres, tenía 37 años y vivía en San Isidro – Campo Grande«, confirmaron a Diario RÍO NEGRO.

Fatal vuelco en Ruta 69: el conductor habría salido despedido del auto

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que en primera instancia se encontró el vehículo volcado en la zona del canal.

Algunas horas más tarde, llegó al lugar una mujer manifestando que su pareja, un hombre de 37 años, circulaba en ese vehículo. «En el lugar se realizó rastrillaje con familiares, bomberos y personal policial sin dar con el sujeto», indicaron.

Sin embargo, horas más tarde hallaron el cuerpo sin vida a unos 50 metros del lugar del accidente,del otro lado del canal. Todo indicaría que salió despedido del auto.