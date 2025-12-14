ESCUCHÁ RN RADIO
Navidad 2025: 5 entradas frías que alegrarán tu mesa sin complicaciones

Se viene el brindis y la clave para ser un gran anfitrión es no pasar la noche encerrado en la cocina. Desde el infaltable Vitel Toné hasta opciones gourmet con palta: la lista definitiva de platos frescos que se preparan con anticipación.

Redacción

Por Redacción

La cuenta regresiva para la Navidad 2025 ya empezó y sabemos que la mesa es la gran protagonista de la noche. Es ese momento mágico del año donde las familias y amigos se reencuentran, las charlas se alargan hasta la madrugada y el brindis une a todos. Pero seamos realistas: en Argentina, diciembre es sinónimo de calor.

Por eso, la tendencia para estas Fiestas es clara: combinar la tradición del asado o el lechón con entradas frías que alivien la temperatura y, sobre todo, que le permitan al cocinero disfrutar de la fiesta.

Estos son los platos que no requieren cocción a último momento y que ganan terreno porque son rendidores, visualmente atractivos y te «salvan» la organización. Si buscás practicidad sin perder elegancia en esta Navidad 2025, anotá estas 5 opciones infaltables para abrir el apetito.

Navidad 2025: el rey de la mesa es el Vitel Toné

Es el clásico indiscutido. No hay Navidad sin esa salsa cremosa de anchoas y alcaparras.

  • El dato: si el presupuesto aprieta o buscás algo más liviano, la tendencia es reemplazar el peceto por pollo. Queda igual de sabroso y es mucho más económico.

Navidad 2025: color y frescura con los tomates rellenos

Son rendidores y aportan ese toque rojo navideño a la decoración de la mesa.

  • Las variantes: la versión de siempre lleva atún, huevo y mayonesa, pero si querés innovar, probalos rellenos de queso crema y nueces. Un toque crunchy y sofisticado.

Navidad 2025: el picoteo obligado son los huevos rellenos

Es el plato que desaparece primero. Funcionan siempre y gustan a grandes y chicos.

  • El tip: podés hacer los tradicionales o animarte a mezclarlos con palta para darles una textura más suave y moderna.

Navidad 2025: la simpleza italiana de la ensalada Caprese

Si estás corriendo con los tiempos, esta es tu aliada. Tomate, mozzarella y albahaca.

  • Por qué elegirla: aporta un aire moderno, es súper fresca y se prepara en minutos. Ideal para «desgrasar» el paladar antes del plato principal.

Navidad 2025: el toque elegante de la palta rellena

Si querés que tu mesa se vea de revista, la palta es el ingrediente estrella.

  • El relleno: podés ir por lo seguro con una ensalada rusa adentro, o subir el nivel con unos camarones. Es una propuesta suave que viste la mesa de fiesta.

Navidad 2025: el consejo mágico para las fiestas

La magia de estas recetas no es solo su sabor, sino su estrategia: todas se pueden dejar listas en la heladera horas antes.

Así, cuando lleguen los invitados, vos ya estás listo, copa en mano, para disfrutar del reencuentro. ¡Salud!


Temas

Fiestas de Fin de Año

Navidad

Recetas

