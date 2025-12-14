Navidad 2025: 5 entradas frías que alegrarán tu mesa sin complicaciones
Se viene el brindis y la clave para ser un gran anfitrión es no pasar la noche encerrado en la cocina. Desde el infaltable Vitel Toné hasta opciones gourmet con palta: la lista definitiva de platos frescos que se preparan con anticipación.
La cuenta regresiva para la Navidad 2025 ya empezó y sabemos que la mesa es la gran protagonista de la noche. Es ese momento mágico del año donde las familias y amigos se reencuentran, las charlas se alargan hasta la madrugada y el brindis une a todos. Pero seamos realistas: en Argentina, diciembre es sinónimo de calor.
Por eso, la tendencia para estas Fiestas es clara: combinar la tradición del asado o el lechón con entradas frías que alivien la temperatura y, sobre todo, que le permitan al cocinero disfrutar de la fiesta.
Estos son los platos que no requieren cocción a último momento y que ganan terreno porque son rendidores, visualmente atractivos y te «salvan» la organización. Si buscás practicidad sin perder elegancia en esta Navidad 2025, anotá estas 5 opciones infaltables para abrir el apetito.
Navidad 2025: el rey de la mesa es el Vitel Toné
Es el clásico indiscutido. No hay Navidad sin esa salsa cremosa de anchoas y alcaparras.
- El dato: si el presupuesto aprieta o buscás algo más liviano, la tendencia es reemplazar el peceto por pollo. Queda igual de sabroso y es mucho más económico.
Navidad 2025: color y frescura con los tomates rellenos
Son rendidores y aportan ese toque rojo navideño a la decoración de la mesa.
- Las variantes: la versión de siempre lleva atún, huevo y mayonesa, pero si querés innovar, probalos rellenos de queso crema y nueces. Un toque crunchy y sofisticado.
Navidad 2025: el picoteo obligado son los huevos rellenos
Es el plato que desaparece primero. Funcionan siempre y gustan a grandes y chicos.
- El tip: podés hacer los tradicionales o animarte a mezclarlos con palta para darles una textura más suave y moderna.
Navidad 2025: la simpleza italiana de la ensalada Caprese
Si estás corriendo con los tiempos, esta es tu aliada. Tomate, mozzarella y albahaca.
- Por qué elegirla: aporta un aire moderno, es súper fresca y se prepara en minutos. Ideal para «desgrasar» el paladar antes del plato principal.
Navidad 2025: el toque elegante de la palta rellena
Si querés que tu mesa se vea de revista, la palta es el ingrediente estrella.
- El relleno: podés ir por lo seguro con una ensalada rusa adentro, o subir el nivel con unos camarones. Es una propuesta suave que viste la mesa de fiesta.
Navidad 2025: el consejo mágico para las fiestas
La magia de estas recetas no es solo su sabor, sino su estrategia: todas se pueden dejar listas en la heladera horas antes.
Así, cuando lleguen los invitados, vos ya estás listo, copa en mano, para disfrutar del reencuentro. ¡Salud!
