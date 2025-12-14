Navidad 2025: 5 entradas frías que alegrarán tu mesa sin complicaciones

La cuenta regresiva para la Navidad 2025 ya empezó y sabemos que la mesa es la gran protagonista de la noche. Es ese momento mágico del año donde las familias y amigos se reencuentran, las charlas se alargan hasta la madrugada y el brindis une a todos. Pero seamos realistas: en Argentina, diciembre es sinónimo de calor.

Por eso, la tendencia para estas Fiestas es clara: combinar la tradición del asado o el lechón con entradas frías que alivien la temperatura y, sobre todo, que le permitan al cocinero disfrutar de la fiesta.

Estos son los platos que no requieren cocción a último momento y que ganan terreno porque son rendidores, visualmente atractivos y te «salvan» la organización. Si buscás practicidad sin perder elegancia en esta Navidad 2025, anotá estas 5 opciones infaltables para abrir el apetito.

Navidad 2025: el rey de la mesa es el Vitel Toné

Es el clásico indiscutido. No hay Navidad sin esa salsa cremosa de anchoas y alcaparras.

El dato: si el presupuesto aprieta o buscás algo más liviano, la tendencia es reemplazar el peceto por pollo. Queda igual de sabroso y es mucho más económico.

Navidad 2025: color y frescura con los tomates rellenos

Son rendidores y aportan ese toque rojo navideño a la decoración de la mesa.

Las variantes: la versión de siempre lleva atún, huevo y mayonesa, pero si querés innovar, probalos rellenos de queso crema y nueces. Un toque crunchy y sofisticado.

Navidad 2025: el picoteo obligado son los huevos rellenos

Es el plato que desaparece primero. Funcionan siempre y gustan a grandes y chicos.

El tip: podés hacer los tradicionales o animarte a mezclarlos con palta para darles una textura más suave y moderna.

Navidad 2025: la simpleza italiana de la ensalada Caprese

Si estás corriendo con los tiempos, esta es tu aliada. Tomate, mozzarella y albahaca.

Por qué elegirla: aporta un aire moderno, es súper fresca y se prepara en minutos. Ideal para «desgrasar» el paladar antes del plato principal.

Navidad 2025: el toque elegante de la palta rellena

Si querés que tu mesa se vea de revista, la palta es el ingrediente estrella.

El relleno: podés ir por lo seguro con una ensalada rusa adentro, o subir el nivel con unos camarones. Es una propuesta suave que viste la mesa de fiesta.

Navidad 2025: el consejo mágico para las fiestas

La magia de estas recetas no es solo su sabor, sino su estrategia: todas se pueden dejar listas en la heladera horas antes.

Así, cuando lleguen los invitados, vos ya estás listo, copa en mano, para disfrutar del reencuentro. ¡Salud!