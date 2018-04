Piden perpetua para el acusado del femicidio de Yésica Campos

La fiscalía y la querella pidió la condena de prisión perpetua para Cristian Maldonado, la expareja de Yésica Campos acusado del femicidio de la joven en El Bolsón. La defensa pidió la absolución.

En la etapa de alegatos del juicio que se realizó esta semana por el crimen de Yésica Campos en diciembre de 2014, el fiscal Martín Lozada y la querella representada por el abogado Nelson Vigueras, solicitaron al tribunal la máxima condena.

Reconocieron que hay “indicios consecuentes e inequívocos” que permiten concluir que Maldonado fue el autor del crimen de la mujer a quien luego enterró en un predio en El Bolsón.

El imputado decidió hablar ante los jueces y el público en la sala, sin asumir la responsabilidad. “Soy inocente de lo que se me acusa, ser violento no quiere decir ser un asesino. Me gustaría que algún día se aclare con pruebas contundentes la muerte de la madre de mi hija”, afirmó.

La sentencia se conocerá el lunes 16 de abril, según determinó el tribunal integrado de manera especial por los jueces Miguel Gaimaro Pozzi, Carlos Mussi y Marcelo Gómez.

