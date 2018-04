Pidieron revocar la sentencia que condenó a Pablo Cáceres

“La persona que me disparó es Pablo Cáceres. No hay otra persona que me haya disparado. Fue él”, afirmó hoy Yanina Muñoz frente a los jueces del Tribunal de Impugnación Miguel Cardella, Andrés Zimmermann y Mario Altuna, que revisarán la sentencia que condenó a Cáceres a 11 años de prisión por el delito de intento de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio contra la expareja del imputado.

“Lo conozco muy bien. Viví ocho años con él y lo reconocí cuando lo tuve a dos metros”, aseguró Muñoz. Cáceres no le quitaba la vista de encima. Y esperó su turno.

“Quería aclarar, las veces que me quise acercar a ver mi hija, ella me denunciaba falsamente. Que se haga cargo. A ella le pegaron los tiros por una venta de drogas”, afirmó Cáceres, lo que despertó la indignación de los familiares de la víctima.

El acusado y Muñoz protagonizaron los duelos verbales más fuertes en la audiencia que se desarrolló hoy al mediodía. Los jueces del Tribunal de Impugnación escucharon los alegatos de la defensa, que pidió revocar el fallo condenatorio, y de la fiscalía y la querella, que solicitaron desestimar el recurso de la defensa y confirmar la sentencia.

La víctima volvió a relatar el calvario que sufre desde que se separó hace 11 años de Cáceres y ratificó que el joven (y padre de su hija mayor) fue el autor del ataque con arma de fuego que ocurrió la noche del 26 de mayo del año pasado, en el acceso al edificio donde vive en el barrio Elflein de esta ciudad.

Muñoz estaba con un amigo en ese lugar y Cáceres la sorprendió portando un arma de fuego. Según la sentencia condenatoria, Cáceres efectuó 8 tiros de los cuales cuatro impactaron en las piernas de la joven, que se refugió detrás de un nicho de gas. Después, Cáceres huyó. Fue detenido al día siguiente.

El acusado sostiene que no fue el autor de los disparos y que cuando ocurrió el ataque se encontraba en su domicilio, ubicado en el mismo barrio.

Los argumentos de la defensa

El defensor particular Horacio Brucellaria pidió hoy al Tribunal de Impugnación que revoque la sentencia que condenó a 11 años de prisión a Cáceres y dicte su absolución. La otra opción que solicitó es que los jueces declaren la nulidad del fallo condenatorio y ordenen una nueva sentencia con otro tribunal.

Brucellaria expuso ante los jueces los argumentos que sostienen el recurso de impugnación que presentó contra la sentencia que condenó a Cáceres. Intentó incorporar nueva prueba en la audiencia, pero el Tribunal de Impugnación desestimó el pedido.

Después, detalló cada uno de los puntos de la sentencia condenatoria que, en su opinión, perjudicaron a Cáceres.

Recordó que los jueces de juicio Héctor Leguizamón Pondal, María Evelina García Balduini y Juan Martín Arroyo declararon el 22 de diciembre pasado autor penalmente responsable a Cáceres del delito de intento de homicidio doblemente agravado en perjuicio de Muñoz. Y el 21 de febrero último le impusieron 11 años de prisión.

El defensor advirtió que hubo cuestiones procesales que perjudicaron a Cáceres. Planteó que se vencieron los plazos para hacer el juicio a principios de noviembre pasado. Sin embargo, el juicio se hizo en diciembre.

Dijo que la sentencia que condenó a Cáceres es arbitraria y denunció que los jueces de juicio hicieron una absurda valoración de las pruebas. “Pusieron en boca de testigos cosas que no dijeron”, aseguró Brucellaria.

Además, pidió cambiar la calificación del hecho. Sostuvo que se trata de un caso de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

El fiscal Martín Lozada Lozada y el abogado por la querella Sebastián Arrondo rechazaron el planteo porque reiteraron que la intención de Cáceres fue la de matar a la joven.

Lozada y Arrondo, que representa a Muñoz que es querellante en la causa, cuestionaron los argumentos de la defensa y solicitaron desestimar el recurso de impugnación y confirmar la sentencia que condenó a Cáceres.

Lozada ante el planteo de la defensa de la superposición de modelos procesales que perjudicó a Cáceres, manifestó: “No se han vulnerado los principios de legalidad y retroactividad de la ley penal más benigna, dado que en este caso es clara la aplicación del nuevo modelo procesal”.

Los magistrados revisarán la sentencia condenatoria. En 20 días dictarán el fallo.