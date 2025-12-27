Javier Milei sobre las denuncias contra la AFA y Chiqui Tapia: «que actúe la Justicia” 

El presidente Javier Milei festejó la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, sin embargo, evitó realizar definiciones contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.

Milei no quiso entrar en detalles luego de que Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y otros integrantes de la cúpula dirigencial fueran imputados por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones.

Al ser consultado sobre el tema, el mandatario sostuvo que no intervendrá en cuestiones vinculadas al deporte. “En la dinámica lógica de la FIFA, los gobiernos no se pueden meter en las cuestiones deportivas, por lo tanto, no tengo nada que opinar en cuestiones deportivas más allá de preferencias de hincha”, señaló.

En ese sentido, Milei agregó: “La FIFA condena los actos de corrupción. Si hay un acto de corrupción, eso tiene que caer en la Justicia. Yo no interfiero ni me entrometo, con lo cual: que actúe la Justicia”.

La imputación surgió a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inicialmente apuntó contra Tapia en su rol de presidente de la AFA y “administrador de la clave fiscal” de la entidad. Sin embargo, debido a la “estructura societaria” del organismo, la investigación se amplió para incluir al resto de los integrantes de la comisión directiva.

El Presidente remarcó que su postura es mantenerse al margen del conflicto, una posición que ya había expresado días atrás en una entrevista televisiva, cuando fue consultado por las investigaciones impulsadas por la Dirección General Impositiva y ARCA.

No obstante, en los últimos meses Milei había mostrado gestos críticos hacia la conducción de Tapia. Entre ellos, su respaldo público a los jugadores de Estudiantes de La Plata tras la polémica definición del campeonato frente a Rosario Central, y la celebración del triunfo del “Pincha” ante Central Córdoba, ocasión en la que exhibió una camiseta del club durante una reunión en la Casa Rosada.

Javier Milei volvió a festejar la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: “Hito histórico”

El presidente Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal como un “hito histórico”. “Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”, sentenció el mandatario en declaraciones radiales, y destacó que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como norma inquebrantable.

Tras ocho horas de debate, el proyecto obtuvo 46 votos a favor y 25 en contra. El respaldo fue contundente incluso en los artículos más sensibles, como el referido a las partidas educativas, otorgándole al mercado una señal de gobernabilidad y previsibilidad fiscal.

Milei afirmó que la norma “restaura un principio constitucional básico”. Según el Presidente, el sistema anterior trataba a los contribuyentes como “culpables hasta que demostraran lo contrario”, una dinámica que esta ley busca revertir para facilitar, entre otras cosas, la circulación de los “dólares del colchón”.

“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia y por eso adopta un ribete verdaderamente histórico, que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, enfatizó.

La nueva ley penal tributaria busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa en el Impuesto a las Ganancias y redefinir el vínculo entre el Estado y el sector privado.

El oficialismo logró articular una mayoría que superó los pronósticos iniciales, sumando voluntades de sectores dialoguistas y dejando a la oposición dura en una posición de clara minoría (25 votos).

Con este avance, el equipo económico liderado por Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo logra blindar el plan de gastos e ingresos para el próximo año, enviando un mensaje de fortaleza política tanto al frente interno como a los organismos internacionales de crédito.