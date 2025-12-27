Aeroparque tiene vuelos demorados por “desprendimiento de asfalto” y se desvían servicios a Ezeiza

Más de 50 vuelos resultaron demorados y 12 fueron desviados del Aeroparque Jorge Newbery, a raíz de las tareas de mantenimiento que tuvieron que realizar en la cabecera de la pista, debido a un desprendimiento del asfalto.

La operatoria del Aeroparque Jorge Newbery se vio interrumpida este martes debido a un desprendimiento de asfalto en la pista, lo que provocó demoras generalizadas y el desvío de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La situación generó múltiples inconvenientes en todo el país, con pasajeros que permanecen a bordo de los aviones a la espera de definiciones sobre su arribo a destino.

Según se informó, el incidente ocurrió mientras una aeronave despegaba por la cabecera 31, momento en el que se detectó el deterioro del pavimento. Como consecuencia, el aeropuerto porteño fue cerrado de manera preventiva para permitir las tareas de reparación y mantenimiento de la pista. La jornada estuvo marcada además por condiciones climáticas adversas, con temperaturas cercanas a los 35°C y una sensación térmica que alcanzó los 37,7°C, lo que complicó aún más la espera dentro de la terminal.

Uno de los casos registrados fue el de un vuelo proveniente de Mar del Plata con destino a Aeroparque, previsto inicialmente para las 13.05. La salida fue reprogramada primero para las 14.55 y luego para las 15.30. A las 15.27, los pasajeros ya se encontraban a bordo cuando se les informó que el aeropuerto estaba cerrado. Minutos más tarde, a las 15.53, se confirmó que no habría despegue y que permanecerían dentro de la aeronave mientras se realizaban los trabajos de mantenimiento, según comunicó Aerolíneas Argentinas.

En paralelo, varios vuelos quedaron a la espera de la reapertura de la pista, mientras que otros, que ya se encontraban en aproximación, fueron desviados a Ezeiza. Todas las partidas desde Aeroparque registraron demoras.

En redes sociales, usuarios comenzaron a advertir la situación en tiempo real. “Algo pasa en Aeroparque: está sin vuelos hace más de una hora”, escribió uno de ellos. Otros señalaron que el problema estaría vinculado a un “desprendimiento de pavimento de la pista 31L”.