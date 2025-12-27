Bariloche: Disputa entre familiares frustró el acuerdo en juicio abreviado por homicidio

El imputado Carlos Sandoval permanece desde hace varios meses en prisión domiciliaria.

La muerte violenta de Diego Sixto en mayo pasado en el paraje Pipilcura, cerca de Villa Llanquín, había causado fuerte dolor e indignación entre sus allegados, pero todo parecía encaminado para cerrar el proceso en un juicio abreviado e imponerle una pena de12 años de prisión al autor del escopetazo que le quitó la vida.

La audiencia estaba programada para el mediodía de hoy, pero nada resultó de acuerdo a lo esperado. El fiscal del caso, Gerardo Miranda, pidió la suspensión ante las airadas discusiones y hasta algún amague de agresión entre los familiares de la víctima que se presentaron en Tribunales, muchos de los cuales no consentían ese desenlace.

El imputado es Carlos Sandoval y permanece desde hace varios meses en prisión domiciliaria, mientras se sucedieron las pericias e informes criminalísticos que no dejaban duda sobre su autoría y responsabilidad en el crimen. Ante ese escenario, la defensora general Blanca Alderete había convenido en buscar un “acuerdo pleno” que evite el juicio oral.

Tanto el fiscal como el abogado querellante, Rodolfo Rodrigo, se mostraron dispuestos a aceptar esa vía, a sabiendas de que un juicio por jurados podía genera demoras y un final menos predecible.

Pero instantes antes de la audiencia, en la que debía presentarse un tribunal de tres jueces para evaluar la propuesta de acuerdo y emitir el fallo, la antesala del recinto era un hervidero.

El cruce de acusaciones mutuas tenía como epicentro el tipo de pena a aplicar a Sandoval.La madre de Sixto, que es la única titular de la querella, había manifestado previamente su acuerdo con la solución alternativa y una pena de 12 años de cumplimiento domiciliario. Pero luego se desdijo y manifestó su voluntad que que Sandoval vaya a una cárcel.

Esa diferencia, alentada por algunos familiares que a viva voz pugnaban por un escarmiento más duro y otros que entendían la situación y preferían una solución sin más demoras, impidió avanzar con el acuerdo.

Con el acuerdo frustrado, el caso iría a juicio oral

El juez Sergio Pichetto escuchó el planteo del fiscal y dispuso la suspensión de la audiencia, pero antes hizo pasar a la sala a la veintena de familiares, para que escuchen las razones.

“Había un principio de acuerdo pero ahora las partes dicen que no está maduro”, explicó. Dijo que él estaba sentado allí en soledad solo para convalidar la suspensión, porque de otro modo debían presentarse tres jueces, para tratar el acuerdo de juicio abreviado.

Rodrigo dijo que la madre de la víctima lo llamó entre llantos para cambiar su postura y decirle que no acordaba con la prisión domiciliaria de Sandoval. “El dolor es de todos, pero la querella es de ella”, afirmó. Sostuvo que el monto de la pena sí podía resultar del acuerdo pleno entre las partes, pero las condiciones de cumplimiento no dependen de ese acuerdo sino de lo que disponga el juzgado de ejecución penal.

Los familiares no lo aceptaron así y en consecuencia se frustró la solución alternativa. Había entre ellos hombres y mujeres de distintas edades y los más exaltados estaban dispuestos a hacer valer sus razones a los golpes. Los policías presentes debieron interponerse para evitarlo.

Sandoval tiene 71 años y está acusado de matar de un disparo de escopeta en pleno rostro a su vecino Sixto, luego de una discusión ocurrida el último el último 5 de mayo. Según los testimonios recogidos Sixto golpeó a su victimario con un rebenque en el brazo, este entró a su casa, salió con una escopeta y lo baleó a quemarropa.