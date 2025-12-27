Pericia incompleta demora el esclarecimiento de un homicidio culposo ocurrido en El Bolsón

El accidente del motociclista que murió en la Ruta 40. Foto: Infochucao

La causa penal contra los presuntos responsables de la muerte de un motociclista ocurrida en El Bolsón en mayo pasado quedó frenada por una pericia accidentológica que dejó muchos cabos sin atar y no brinda datos útiles para definir la autoría del hecho, según reconoció la fiscal Daniela Ortiz Celoria.

Durante la audiencia realizada hoy, el juez de Garantías Ricardo Calcagno concedió otra prórroga para la investigación preliminar hasta el 31 de marzo, como lo solicitó la fiscal, y rechazó el sobreseimiento de una de las acusadas del homicidio, Silvia Pinilla, instado por su defensor. Dijo que era “prematuro”.

Iván Nahuelpán, un joven de 30 años, circulaba en su moto de noche y bajo la lluvia por la ruta 40 en el acceso norte a El Bolsón el último 7 de mayo, cuando llevó la peor parte en un accidente del que participaron al menos otros tres rodados, incluido un camión chileno.

El cuerpo sin vida de la víctima apareció debajo de un Chevrolet Corsa, que según los primeros datos disponibles era conducido por Pinilla. El otro imputado es Marcos Rubilar, quien iba al volante de una camioneta Ford, también con participación en el siniestro.

La fiscal Celoria dijo que la pericia especializada que esperaron durante meses finalmente fue incorporada en noviembre al expediente pero “está incompleta”, porque no precisa la velocidad a la iba la moto y no contribuye a esclarecer la mecánica del hecho. Celoria dijo que la utilidad del informe muy relativa porque “no atribuye responsabilidad a ninguna de las partes” y por eso es necesario solicitarle “una ampliación” al perito firmante.

Desacuerdo entre las partes

El abogado querellante Maximiliano Geido también señaló que había sido identificado un testigo presencial y que estaban en pleno trámite para citarlo. Tanto Geido como la abogada defensora de Rubilar, Paola Del Río, se mostraron de acuerdo con la prórroga. Pero el defensor de la otra imputada, Darío Barovero, dijo que se oponía a la ampliación.

“Ha pasado mucho tiempo y mi defendida tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable -argumentó-. La fiscal tuvo todo el tiempo necesario para completar la investigación”. Barovero dijo que la extensión de los plazos causaba un perjuicio a Rubilar y pidió su sobreseimiento.

A la hora de resolver, el juez Calcagno recordó que los límites estrictos que fija el Código para los plazos de investigación corren desde que se determina el autor del delito, y que en este caso todavía no llegaron a ese punto, por la complejidad del hecho, a pesar de que ya pasaron más de siete meses del homicidio.

Descartó de plano el sobreseimiento de Rubilar. Para el juez “no tiene fundamento alguno”. Y en relación con la prórroga de la investigación, decidió concederla a pesar de los reparos de una de las partes, al entender que los tropiezos y demora ocurridos con la pericia no son atribuibles a la fiscalía.