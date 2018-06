Presentan un informe sobre conductas autolesivas y suicidio adolescente

La problemática de suicidio y autolesión afecta mayoritariamente a los adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa principal de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.

“Derribando mitos y desestigmatizando conductas autolesivas e intentos de suicido en jóvenes” será la charla que se llevará a cabo el próximo 23 de junio de 10 a 12 en el marco de un nuevo ciclo de charlas y talleres que llevará adelante el Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Gestión (Issag), dependiente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

“El eje de charla es la prevención de conductas autolesivas y los intentos de suicidio en jóvenes. La finalidad también es realizar posvención, es decir: la prevención en situaciones ya instaladas en contexto familiar”, explicó Ingrid Kuster, coordinadora de la sede Bariloche de Issag.

Explicaron que algunos de los mitos son “solo las mujeres se autolesionan”; “la autolesión es un intento de suicidio fallido”; “la autolesión es sólo para llamar la atención”, entre otros.

La charla estará a cargo de Yamila Ballesteros, trabajadora del Penal 3 y del instituto Aluminé y de Andrea Rosales, una licenciada en psicología que se desempeña como docente en la escuela nocturna 77 y en un consultorio privado. La temática surgió a partir de la tesis de Ballesteros en la ciudad de Necochea durante el 2015, a raíz de la decisión de una joven de terminar con su vida. Esa investigación fue seleccionada para hacer expuesta en el Simposio Internacional de Suicidología en Jujuy el año pasado.

Durante dos años, se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa de la problemática en la provincia de Río Negro, y especialmente en Bariloche. Durante el 2017, se realizaron trabajos grupales con adolescentes a fin de detectar situaciones de riesgos que sirvió de muestra para la investigación.

“No puede existir una propuesta de prevención, atención y posvención sin investigación social, no debemos ahorrarnos la tarea de pensar y ser críticos en las intervenciones”, indicó Ballesteros que mantiene contactos con profesionales de la Asociación de Suicidología Latinoamérica y del Caribe (Asulac).

Y aclaró: “no hay un perfil determinado sino indicadores a los que hay que estar atentos. La baja autoestima, por ejemplo, o la baja tolerancia a la frustración, niveles altos de tensión, depresión, poco control de impulsos, sensibilidad al rechazo e irritabilidad. Los jóvenes digitalizados tienden a no comunicarse verbalmente y utilizan su cuerpo como mediador de aquello no dicho, no expresado. Hay que darles el lugar de ser protagonistas de su historia y el mejor lugar para fortalecer y empoderar a los adolescentes es mediante el sistema educativo”.

Los resultados de la investigación que se llevó a cabo en la ciudad, junto a una propuesta, ya fueron presentadas al concejal Gerardo Ávila a fin de visibilizar la temática.

Esta investigación se presentará también en octubre en el Congreso Internacional de Suicidio en Costa Rica.

La charla está dirigida al público general que esté interesado en la temática y según aclararon los organizadores, la finalidad es utilizar “un lenguaje claro, no técnico”. El ingreso es libre, solo se pide un alimento no perecedero destinado al hogar Emaus.