«Revolución en la pasarela»: moda, arte y cuerpo en estado vivo

Revolución en la Pasarela es mucho más que un gran título (y eso ya es mucho) para un desfile de modas porque Revolución en la Pasarela es mucho más que un desfile de modas. De hecho, es otra cosa: es moda, arte y cuerpo en estado vivo.



Producido por Hydra, el proyecto de Rocío Nueve Pumas, Revolución en la Pasarela es una experiencia performática con treinta modelos en escena presentando piezas construidas desde el reciclado textil, el uso de materiales no convencionales y la experimentación con nuevas formas de vestir el cuerpo. La indumentaria como lenguaje y discurso.



El evento, que mistura moda, música y teatro, tendrá lugar esta noche, a las 22, en Deriva Teatro, de Neuquén (ver aparte). Una noche donde la pasarela deja de ser vitrina para transformarse en escena, acción y cuerpo en movimiento.

Modelo Onika mami. Foto Karen Roa.



Con cinco años de recorrido, Hydra es una pasarela colectiva que trabaja desde el cruce entre la moda, la performance y las artes escénicas, convocando a diseñadores, modelos, actores, bailarines y artistas locales, entendiendo la pasarela como un espacio que se transita, se habita y se tensiona.



El evento abrirá con un fragmento de quince minutos de Terca, la obra de Verónica Martínez Durán protagonizada por Verónica Cardozo y Soledad Vargas, que marcará el pulso performático de la noche. Le seguirá el desfile musicalizado por DJ Kyky Michi y terminará con una fiesta.

Necesitamos una pasarela que sea más inclusiva, pero inclusiva de verdad”. Rocío Nueve Pumas



No se puede pensar en un evento como La Revolución de la Pasarela si no se piensa en Hydra, la factoría de una sola persona, Rocío Nueve Pumas, que vio no tanta ausencia, sino más bien fragmentación, o dispersión. También vio una escena posible y necesaria. “Hydra nace, nada más y nada menos, de la necesidad de ver una escena diferente en la moda y un espacio para artistas que sea diferente a la moda clásica, hegemónica a la que acostumbramos ver en los desfiles de pasarela”, dice Rocío en una entrevista con Diario RÍO NEGRO.

Modelo: Kendra Brilloni. Foto: Karen Roa.



“Como necesitábamos de esa Neuquén que mostrara una pasarela mucho más artística, mucho más dramática fue que nació Hydra”, destaca su creadora. “Hydra convoca a diseñadores de la zona, potencia marcas chicas y diseñadores emergentes y abre las puertas y la pasarela a modelos, no modelos, actrices y bailarines”.



Nacida y criada entre artistas, la sala de teatro solía oscilar entre su primer y segundo hogar. De un tiempo a esta parte Deriva Teatro lo es. ¿Por qué la moda, entonces? “Me gusta la ropa, me gusta todo lo que tiene que ver con el arte. Y dije, acá falta incorporar el drama hacia las prendas, hacia otra forma de ver la moda y los cuerpos. Necesitamos una pasarela que sea más inclusiva, pero inclusiva de verdad. Basta de cuerpos hegemónicos y de modas clasistas”.

Fotos: Seba Since. A la derecha: Modelo Delfi Cruces para la marca Pronoia.



Bajo estas ideas es que surge Hydra, “como una oportunidad para quienes no tenían esa oportunidad ni son invitados a otro tipo de pasarelas como diseñadoras emergentes de la zona, diseñadoras maricas de barrio. Me pareció que apostar a una nueva escena y a una pasarela rota era lo que se necesitaba y lo que yo quería”.

“Porque queremos mostrar una pasarela mucho más artística, mucho más dramática, por eso es que nace Hydra”. Rocío Nueve Pumas



Revolución, sí, pero de una pasarela no convencional. Una que está hecha de materiales no convencionales, de reciclado de materiales textiles, cuerpos diferentes, no hegemónicos, una diversidad desde lo actoral, desde el arte hasta el cuerpo. “En esta edición de Hydra se habla mucho de los cuerpos”, destaca Rocío. “Reflexionar un poco sobre la moda, sobre el fast fashion, sobre el descarte, sobre la belleza que la podemos encontrar en otros lugares y vistas desde otros lugares”.



“Hydra construyó esta escena”, a sume Rocío. “Pero sí habían diseñadores, sí había modelos y sí había eventos de moda, pero ninguno que incluyera modelos trans, otros tipo de cuerpos, cuerpos más grandes o cuerpos más chicos. Toda esa diversidad de modelos se dio con Hydra”.



¿Hay una industria de la moda en Neuquén? Sí, dice Rocío, pero incipiente. “La industria de la moda se está formando hace dos años como mucho. Si bien había diseñadores de alta costura, mucho de lo que se veía era vestido de 15, vestido de casamiento… Mucha casa de costura… Ahí llegaba. Y ahora lo que se está viendo más son marcas de diseñadores que apuestan a, no sé, la ropa de todos los días… Y eso es lo nuevo”.

Revolución en la pasarela, por Hydra

Cuándo y dónde: este viernes, a las 22, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén Capital)

Entradas: $15.000. Capacidad limitada

Venta: @hydra.fashionbitch

Diseñadores en pasarela: Stevenn Quito, Gabriel Sánchez, Ana Inostroza, Florencia Fernández, Las Nenas EDH y Pepper Doll.

La apertura estará a cargo de TERCA con Verónica Martínez Durán, Verónica Cardozo y Soledad Vargas marcando el pulso performático de la noche.

La musicalización en vivo será de DJ Kyky Michi, acompañando el ritmo de la pasarela y la escena.

Terca

MULETAS CHUECAS EN UN VALLE PESTILENTE (performance)

Elenco:: Aguilamora escénica

Actúan: Verónica Cardoso y Soledad Vargas.

Dirección de Verónica Martínez Durán



Sinopsis : ¿Cuáles son tus muletas? Los dispositivos como mecanismos para , confundir, maquillar, distorsionar, recortar y cancelar.

Los dispositivos celulares como prótesis del cuerpo, extensiones pobres e insuficientes cual ortopedias del alma.

