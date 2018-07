¿Sueldos más altos en Bariloche que en San Martín y La Angostura?

Empresarios hoteleros afirmaron que los trabajadores del sector en Bariloche tienen sueldos por encima de sus pares de San Martín de los Andes y Villa la Angostura, donde no se abona plus de temporada y se paga un porcentual más bajo en el concepto de zona fría.

La Asociación Empresarial Hotelera y Gastronómica y la Asociación de Hoteles de Turismo (4 y 5 estrellas) rechazaron el reclamo del gremio Uthgra Bariloche que plantea el adelantamiento del aumento acordado en la paritaria nacional (del 25% total) y una negociación zonal.

Uthgra advirtió que el fin de semana, en plena alta temporada, realizará protestas en la ruta al aeropuerto y el próximo fin de semana será en la ruta al cerro Catedral.

El empresariado de Bariloche precisó que al mes de julio los trabajadores gastronómicos cobrarán un 27% más que en el mismo mes del año pasado, aún cuando resta un 12% del aumento comprometido para este año que se abonará con los salarios de diciembre.

Según los datos exhibidos por el empresariado, el sueldo bruto de una mucama de un establecimiento 3 estrellas es de $ 31.428 y de un mozo de un hotel 4 estrellas $ 34.908.

Indicaron además que Bariloche paga en el sector sueldos por encima de otros destinos turísticos del país y llega hasta un 36% más (en relación a ciudades del norte y centro del país). Con los competidores más cercanos, la diferencia es menor y en el caso de San Martín de los Andes y Villa la Angostura asciende al 6%.

Según graficaron, en Bariloche se paga al sector gastronómico un 28% por el concepto de zona fría. En San Martín de los Andes y Villa la Angostura ese porcentual es del 20%, al igual que en Esquel. Mientras que en Neuquén ese concepto es del 15%.

Los gastronómicos también perciben un “plus de temporada” que se abona cuatro meses al año, en enero, febrero, julio y agosto y significa un 25% adicional, según expresaron los empresarios. En el país solo Mar del Plata paga un plus que es una suma fija que en 2017 significó un 20,43%. Los trabajadores de San Martín de los Andes y Villa la Angostura no cobran ese plus.

El sector empresario remarcó la diferencia con las dos ciudades neuquinas que cuentan con centros de esquí y comparten un perfil de turistas e insistió que en ambas los trabajadores gastronómicos también son representados por la seccional Bariloche de Uthgra.

“La conflictividad se da en Bariloche donde pagamos los salarios más altos del sector”, se quejó Santiago Cantaluppi vocal de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche.