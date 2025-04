Centro Español aprovechó el efecto Pennacchiotti ante Biguá y Pérfora quedó en lo más alto

Centro Español metió un bombazo en el mercado de pases con la incorporación de Franco Pennacchiotti y rápidamente le dio sus frutos. Con el bahiense como figura, el Torito derrotó a Biguá en Plottier.

En el Templo, el local se impuso por 70 a 66. A días de haber llegado, Pannacchiotti fue la figura con 22 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. En el visitante, se destacó Francisco Torres que también logró un doble-doble con 14 puntos y 11 rebotes.

Biguá empezó mejor y cerró el primer cuarto 16-12 arriba. Español se puso al frente en el segundo, llegó a sacar 11 pero la diferencia se achicó a 4 en los últimos dos parciales.

Con este resultado, Pérfora quedó como único líder al vencer 90 a 76 a Del Progreso en Plaza Huincul. En el Malvinas Argentinas, el Verde dominó desde el comienzo y se despegó en el marcador a partir del tercer cuarto.

Valentín Navarrete fue el máximo anotador en Pérfora con 21 puntos, misma cantidad que sumó en la visita Facundo Troncoso.

En el Polideportivo Gimena Padín, Deportivo Roca dio otra muestra de su levantada al derrotar por 96 a 78 a Pacífico en un contundente triunfo.

El Naranja fue superior de comienzo a fin con excepción del comienzo del segundo cuarto cuando el Decano metió un parcial de 10-0 y emparejó el marcador.

El Depo defendió bien en el complemento y sacó la ventaja mayo en el tercer cuarto para ganar cómodo en el último. Mauricio Marín Lucero se destacó con 26 puntos y Lautaro Casemayor aportó 21.

El único triunfo visitante lo consiguió Independiente de Neuquén que se impuso 66 a 64 ante Atlético Regina. El Albo se fue al frente en el primer parcial pero el Rojo lo dio vuelta en el segundo.

Fue palo y palo hasta el final pero el Rojo terminó mejor y quedó tercero en la tabla. David Oviedo fue el goleador en el equipo neuquino con 16 puntos. En el local, se destacó Sebastián Bernasconi con 15.

Posiciones

Próxima fecha

Domingo 06/04

Pérfora vs. Español, 20:30

Independiente vs. Roca, 21:00

Del Progreso vs. Regina, 21:30

Lunes 07/04

Biguá vs. Pacífico, 21:30