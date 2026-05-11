Alerta por contagios durante la repatriación de los pasajeros del crucero con brote de hantavirus: habría dos nuevos casos

El operativo de evacuación del MV Hondius entró en su fase más crítica tras confirmarse que el virus continúa expandiéndose entre los pasajeros repatriados. A pesar de los estrictos protocolos en el puerto de Tenerife, las autoridades de Francia y Estados Unidos informaron que dos personas que viajaron el domingo dieron positivo por hantavirus, una de ellas con un cuadro de salud que se agravó en las últimas horas.

El regreso de los ciudadanos estadounidenses a Nebraska se realizó bajo un despliegue de seguridad biológica. El vuelo, que aterrizó este lunes, activó protocolos de máxima alerta.

Uno de los pasajeros dio positivo en el testeo pero no presenta síntomas. Fue trasladado a la Unidad de Biocontención de Nebraska, una instalación de alta seguridad federal. Un segundo pasajero comenzó a manifestar malestar leve durante el traslado y permanece bajo observación.

El resto del grupo fue derivado a la Unidad Nacional de Cuarentena para monitoreo preventivo.

El caso crítico en Francia

La ministra de Salud francesa, Stephanie Rist, confirmó que una mujer del grupo de cinco repatriados el domingo dio positivo. La preocupación radica en que la pasajera presentó los síntomas durante el vuelo a París y su estado de salud empeoró drásticamente durante la madrugada del lunes en el hospital.

Este escenario refuerza la hipótesis de la transmisión persona a persona, una característica distintiva de la cepa Andes que habría originado el brote tras la escala del buque en Ushuaia.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, anunció un cambio de logística para el cierre del operativo este lunes:

Vuelo unificado: Los últimos 22 evacuados viajarán en un solo avión hacia los Países Bajos (incluyendo a quienes esperaban el vuelo australiano).

Los últimos viajarán en un solo avión hacia los (incluyendo a quienes esperaban el vuelo australiano). Fin de la escala en España: El vuelo partirá antes de las 15:00 (hora de Argentina) .

El vuelo partirá antes de las . Desinfección total: A esa misma hora, el MV Hondius zarpará con destino a Rotterdam, donde será sometido a un proceso de desinfección química integral para eliminar cualquier rastro del virus en la estructura.

Con información de AP y AFP.