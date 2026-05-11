«Salto de escala»: Vista ya produce más de 160.000 barriles y acelera sus metas en Vaca Muerta

La petrolera Vista oficializó este lunes un fuerte incremento en sus proyecciones de producción y flujo de caja, impulsado por la reciente adquisición de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro. Con esta operación, la firma incorpora 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d), que le permiten alcanzar una producción de 160.000 boe/d.

“La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta”, afirmó Miguel Galuccio, presidente y CEO de la compañía. El directivo destacó que, en apenas ocho años, la empresa pasó de ser un startup a convertirse en el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y el mayor exportador de crudo del país.

Inversiones: US$1.800 millones para este año

En el marco de esta nueva fase de crecimiento, Vista anunció que invertirá US$1.800 millones durante el 2026, lo que representa un aumento del 12,5% respecto de lo que se había proyectado en noviembre pasado.

Miguel Galuccio es presidente y CEO de Vista. (Foto: gentileza)

La actualización del plan estratégico para el periodo 2026-2028 contempla un desembolso total de US$5.600 millones. El objetivo es alcanzar una producción de 208.000 barriles diarios para 2028, una meta 16% superior a la que se había informado previamente.

A nivel financiero, la compañía prevé una mejora sustancial en su generación de caja: estima un free cash acumulado de US$2.800 millones entre 2026 y 2028, casi el doble de los US$1.500 millones informados anteriormente.

Visión 2030: el objetivo de los 250.000 barriles

La compañía también extendió su hoja de ruta de largo plazo. Hacia 2030, Vista proyecta alcanzar una producción de 250.000 barriles equivalentes diarios, un 25% más de lo previsto originalmente.

Este crecimiento se apoya en la consolidación de eficiencias operativas en sus desarrollos de Vaca Muerta. Además, la empresa planea utilizar el excedente de caja para robustecer su balance y reducir su deuda, acelerando el objetivo de desapalancamiento neto para fines de este año, dos años antes de lo previsto.