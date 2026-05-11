Lunes con fuertes ráfagas de viento en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para esta semana en el norte de la Patagonia

La estabilidad meteorológica en las provincias de Neuquén y Río Negro tendrá dos etapas bien diferenciadas durante esta segunda semana de mayo. Según el pronóstico extendido, el ingreso de aire húmedo desde el Pacífico generará condiciones de inestabilidad y viento en el inicio, para luego dar paso a un ambiente mucho más gélido y seco hacia el fin de semana.

En gran parte de la región, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones, lo que consolidará jornadas de sol matinal pero con un rigor térmico que obligará a reforzar el abrigo.

Alto Valle: tardes de ráfagas y un fin de semana con frío polar

En Neuquén, Cipolletti y Roca, la semana laboral comienza con temperaturas agradables pero marcadas por el aire en movimiento.

Lunes y martes: se esperan máximas de 18°C y mínimas de 11°C. Lo más destacado ocurrirá durante la tarde, cuando el viento sople con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h , calmando recién hacia la medianoche.

se esperan máximas de y mínimas de 11°C. Lo más destacado ocurrirá durante la tarde, cuando el viento sople con ráfagas que podrían alcanzar los , calmando recién hacia la medianoche. Hacia el fin de semana: el termómetro comenzará un lento pero constante descenso. Las máximas oscilarán entre los 17°C y los 13°C, llegando al punto más crítico el domingo, cuando la mínima tocará los 3°C bajo un cielo parcialmente nublado.

En la cordillera, el jueves será el día más frío de la semana

En la zona andina de Río Negro, las condiciones serán más rigurosas, con una amplitud térmica muy marcada que exigirá precaución en el arranque de vehículos y el tránsito matinal.

Lunes de extremos: la semana inicia con una máxima de 14°C pero una mínima de -2°C . Al igual que en el valle, el viento se sentirá con fuerza por la tarde.

la semana inicia con una máxima de pero una mínima de . Al igual que en el valle, el viento se sentirá con fuerza por la tarde. Martes en adelante: la temperatura se estabiliza con máximas de 11°C y mínimas de 3°C, pero el jueves marcará el registro más bajo con apenas 8°C de máxima y -1°C de mínima.

En la cordillera de Neuquén se replicarán las condiciones de Bariloche durante este lunes, aunque con un pronóstico de mayor estabilidad en el frío hacia el cierre de la semana.

Tras el inicio ventoso, la ciudad entrará en una meseta gélida. Hacia el próximo domingo, se esperan máximas que no superarán los 8°C con mínimas constantes de -1°C. El cielo parcialmente nublado será la constante de toda la semana.