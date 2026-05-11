El sistema público de salud alcanza un récord histórico y absorbe a miles de afiliados de PAMI

El Castro Rendón es el hospital más grande de la Provincia

El sistema de salud pública de Neuquén atraviesa un momento de presión sin precedentes.

Lo que hasta hace unos meses era una tendencia, hoy se convirtió en un dato duro y preocupante: en marzo, la provincia registró un récord histórico de 508.300 usuarios atendidos en sus hospitales.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, fue tajante al describir la situación: el 72% de la población neuquina ya depende, de una forma u otra, de la atención estatal.



Este fenómeno no se explica únicamente por el crecimiento demográfico, sino por un cambio estructural en el consumo de salud.

Según detalló el funcionario, el 62% de quienes eligen hoy el hospital público poseen una obra social o prepaga.

La migración del sector privado al público es constante y responde a un «efecto pinza»: por un lado, el aumento de los costos de las cuotas privadas y, por otro, la falta de prestadores en el interior de la provincia.

PAMI: El sector público como refugio



Uno de los ejes más sensibles de la exposición de Regueiro fue el rol que está cumpliendo la provincia frente a los afiliados de PAMI.

Las cifras son elocuentes: de los 69.000 beneficiarios que la obra social nacional tiene en Neuquén, 44.000 (casi dos de cada tres) terminan atendiéndose en el sistema público.



«En el interior no hay prestadores privados, entonces la gente usa el sistema público. Nos pasa particularmente con PAMI, donde la mayoría de sus afiliados son usuarios activos de nuestros hospitales», explicó el ministro a la emisora Cumbre.

Esta situación no solo implica consultas médicas, sino que arrastra toda la cadena de prestaciones: laboratorios, radiografías y medicamentos que el sistema provincial debe garantizar ante la falta de respuestas o cobertura de la obra social nacional.

Un sistema que debe «recalcular»



El aumento de la demanda no es gratuito.

En comparación con la misma semana de hace dos años, las atenciones crecieron un 30%, lo que obliga a la cartera sanitaria a un constante «recalcule» de recursos humanos e insumos.

Frente a este escenario, Regueiro destacó que se está trabajando para «ponerse al día» con la falta de inversión de años anteriores.

Mencionó obras clave como los nuevos centros de salud en Parque Industrial y Valentina Norte Rural, y las ampliaciones en el Hospital Castro Rendón, que actualmente tiene tres frentes de obra abiertos para intentar dar respuesta a una demanda que no deja de escalar.

Conflicto en el Castro Rendón



Finalmente, el ministro se refirió a la tensión gremial en el sector de farmacia del hospital provincial. Aseguró que han pedido la intervención del Ministerio de Trabajo para rechazar las medidas de fuerza de UPCN, argumentando que se han cumplido los compromisos asumidos. «No puede ser que la gente venga a retirar medicación y no se le dé; no podemos cortar el servicio de salud», concluyó.





Claves del récord:

Usuarios en marzo: 508.300 (Máximo histórico).

Porcentaje de población asistida: 72%.





Usuarios con obra social: 62% del total atendido.

Afiliados PAMI: 44.000 neuquinos dependen del hospital público.