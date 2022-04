Deportivo Roca: «Estamos con la soga al cuello y preocupados por resolver partido por partido»

El interno Agustín Sánchez habló sobre su presente y el de Deportivo Roca, que con la victoria conseguida el domingo ante Pacífico de Neuquén (85 a 67) estiró sus chances de ingresar al top 4 de la división Patagonia de la Liga Federal de básquet.

El cotejo tuvo mucha carga emotiva y física; Roca fue un aluvión en el primer cuarto (21-6) y Pacífico -yendo a una zonal, para frenar el goleo en la zona pintada, y con una marca extendida bien arriba para recuperar rápido el balón- limó, enseguida, la desventaja. Y se fue al descanso abajo por la mínima (39-38).

“Cuando volvimos a defender en bloque fue que encontramos una racha individual en ofensiva; Joaquín (por Cabre, autor de 27 puntos) tuvo su momento, Facu (por Troncoso, 11) y yo también. Creo que cada uno tuvo su momento en un juego difícil porque ellos tuvieron reacción después de nuestro gran arranque de partido”, contó el interno, de 28 puntos, y goleador del juego.

P- ¿Cómo están en lo físico teniendo en cuenta estos dos últimos juegos?

R- Hoy (por ayer) vamos a hacer trabajos regenerativos con el profe en el gimnasio porque ya el miércoles tenemos otro juego. Ya el martes tendremos movimientos con pelota. Es una etapa muy importante del torneo y donde lo físico se nota. No tengo dolores ni molestias, pero si la fatiga física de dos partidos muy exigentes como lo fueron contra Bigua (el viernes) y Pacífico (el domingo). Ahora hay que sacar lo de adentro, el corazón, para jugar estas últimas fechas y poder llegar al objetivo principal.

Agustín Sánchez volvió a ser determinante ante Biguá, el viernes pasado. Foto: Andrés Maripe.

P- ¿Te sentís más cómodo de 4 ó 5?

R- En las dos posiciones. Tanto con Harry como con Fito nos estamos complementando bien. Estoy para darle al equipo lo que el entrenador me pide. El equipo está unido y todos estamos para sumar.

P- ¿Se piensa en la clasificación, en no perder?

R- Nosotros estamos con la soga en el cuello y preocupados por resolver partido por partido. Sabemos que no tenemos margen de error y en estos dos últimos juegos logramos dejar el triunfo en casa y eso nos alimenta. El miércoles iremos con la misma mentalidad a enfrentar a Zorros y después a Español, el finde.

P- ¿Qué Español este clasificado significa algo al momento de enfrentarlos el finde?

R- No, no para nada. Acá fue parejo, pero allá fue un partido no analizable porque prácticamente no fuimos. Vamos a tratar de hacer un buen juego, de estar en partido y seguro que ellos jugarán como lo vienen haciendo más allá de estar clasificados. Es el “1” y por algo, atacan bien y defienden bien. No creo que cambien su forma de jugar por más que ya estén clasificados.

Sánchez también hizo un buen aporte en defensa ante el Decano. Foto Gino Avoledo

En la recta final de la fase regular hay seis equipos que estan con las mismas pretensiones de ser top 4, y claro está que hay tres vacantes.

El Bigua, Pérfora, Petrolero Argentino, Roca, Independiente y Pacifíco piensan en ganar, pero la derrota también puede estar en el camino del «objetivo común» que comparten.

Roca, como explicó Agustín Sánchez, se prepara para recibir a Zorros mañana en el Gimena Padín. Además, se cruzarán: Independiente con Pacífico y Pérfora ante Centenario.

Posiciones