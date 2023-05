Deportivo Roca llegó a la docena de victorias al hilo y es el mejor del Sur en la Liga Federal

Deportivo Roca mantiene su andar arrollador en la Liga Federal de básquet. Con un rendimiento impecable se quedó con un gran triunfo por 63 a 62 ante Centro Español como visitante, llegó a las 12 victorias al hilo y, como si eso fuera poco, se aseguró el primer lugar de la División Sur.

En el Templo de Plottier, el Naranja dio una nueva muestra de carácter y buen juego para imponerse en un «final» por el «1» de la Conferencia que le permite asegurarse tener ventaja de localía en todos los cruces de playoffs.

Los dirigidos por Sebastián Garcia se apoyaron en el magnífico nivel de sus cinco titulares para devolverle las gentilezas al Torito, que en el duelo que se disputó a inicios de temporada en Roca se había quedado con la victoria por un punto.

Así los de Roca quedaron con un récord de 18 victorias y 3 derrotas, que ya es inalcazable para el resto. Los Gallegos, en tanto, se aseguraron la segunda colocación con 16 triunfos y 6 caídas.

Samuel Diez fue la gran figura de la noche. El cordobés se lució con 21 puntos y 13 rebotes, pero estuvo bien acompañado por el juego interno de Agustín Sánchez, que colaboró con 16 unidades. A ellos se les sumó Nehuén Berón, con 15 tantos, y un par de jugadas defensivas claves cuando el partido era una caldera.

Por el lado de Español, no fueron suficientes los 16 de Piero Vega en un equipo que tuvo un goleo más repartido pero al que le costó quebrar el cerrojo defensivo del Naranja.

Como se esperaba, el duelo fue parejo desde un inicio con las defensas como principales protagonistas. Roca estuvo al frente en el marcador prácticamente a lo largo de todo el encuentro y llegó a sacar ocho de ventaja, pero el local dio pelea hasta el final.

El cierre fue a pura adrenalina. Con el Depo arriba por 3, Carlos Sepúlveda tuvo en sus manos tres libres para igualar las acciones, pero falló el último. Luego Samuel Diez pudo sentenciar el partido desde la línea aunque sus tiros no entraron y los segundos finales fueron a puro nerviosismo. Español no aprovechó su oportunidad y Roca festejó un triunfazo en rodeo ajeno.

Así se juegan los últimos partidos de la fase regular

– Sábado 6 de mayo: Independiente vs Brown de Madryn

– Domingo 7 de mayo: Centro Español vs. Brown de Madryn

– Lunes 8 de mayo: Deportivo Roca vs Independiente, Zorros vs Unión y Biguá vs. Pacífico.

– Martes 9 de mayo: Racing de Trelew vs. Brown de Madryn y Pérfora vs. Petrolero.

La tabla de posiciones de la División Sur de la Liga Federal