Deportivo Viedma perdió con Villa Mitre y no tiene margen de error en la Liga Argentina

Deportivo Viedma presentó batalla y jugó de igual a igual durante 30 minutos, pero el cierre fue del local y así quedó contra las cuerdas en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. Villa Mitre aprovechó la localía, ganó 80-74 y está a un partido de meterse en las semifinales.

El juego inició errático por ambos bandos, pero fue Viedma quién se adaptó mejor al ritmo alto e intenso en el cual arrancó el partido. Maxi Tabieres (8) fue su vía de gol; mientras que Franco Pennacchiotti (9) respondió por el local, para un segmento que dominó la visita 22-21.

La rotación ingresó mejor en el local. Le dio intensidad defensiva, rebote ofensivo y puntos, por eso con parcial 15 a 5 (36-27), Villa Mitre marcó la máxima. Con la vuelta de los titulares, el gol de Tambucci del perímetro y un Tricolor que estuvo 3:10 sin anotar, la diferencia se esfumó rápido y Giarrafa con un triple, sentenció el primer tiempo 42-40 a favor de su equipo.

Los intentos de Viedma, la ráfaga de Villa Mitre

En el tercero, Viedma intentó el escape. En otro arranque de bajo goleo de cuarto, los dos mejoraron sus porcentajes con el correr de los minutos, Depo sacó 5 en varias ocasiones, pero el dueño de casa siempre se mantuvo a tiro. El último parcial arrancó con un triple de Marina (62-67) y a partir de esa jugada, el local se iluminó. Con una ráfaga de 16-2 tomó el control del partido y sacó 9 de distancia (78-69) con apenas 2:08 por jugar.

El quinteto rionegrino no se entregó nunca, Marina anotó a distancia y Ventura anotó dos libres (78-74) para devolverlo al juego. El local volvió a sumar desde dos viajes 1 de 2 de Pennacchiotti en la línea (80-74), sin antes no sufrir con tiros a distancia del visitante Ventura y Tambucci que no entraron y no permitieron achicar a un más la desventaja.

El juego quedó en manos del equipo bahiense, que está a una victoria de las semifinales. La continuidad de la serie será este viernes 3 a las 21, nuevamente en el José Martínez, y con la serie 2-1, Villa Mitre tiene muy cerca la clasificación. Depo tendrá que ganar si quiere seguir con vida y volver a Viedma.

El local contó con un enorme partido de Pennacchiotti con (28 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias), seguido de Federico Harina (19). En la visita se destacaron Mariano Marina (21) y Agustín Giarrafa (18).

Info y fotos: Prensa Villa Mitre