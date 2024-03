Liga Federal de Básquet: Biguá-Roca, el adelanto de la quinta fecha de la división Sur

Biguá, que todavía no ganó en el torneo, y Deportivo Roca, que se recuperó rápido y pasó de 0-2 a 2-2, abrirán este domingo el quinto capítulo de la división Sur de la Liga Federal de Básquet. El partido se jugará en El Nido de Neuquén, a partir de las 21.

A pesar de contar con un interesante plantel, el equipo capitalino no supo cerrar un par de juegos y está obligado cortar la racha si pretende meterse en los puestos de avanzada. Ha mostrado puntos altos en Facundo Ramadori, Luciano Ravera y Nahuel Muñoz, que seguramente tratarán de liderar al equipo a la recuperación.

El Depo, por su parte, viene de una doble fecha perfecta, con victorias ante Independiente en La Caldera y Pérfora en casa. Ahora intentará pasar a registro positivo como visitante y se apoyará en la experiencia de Fito García Barros más esa buena sociedad interna que forman Jorge Coronado y uno de los nuevos, Hernán Acuña.

La fecha se completa el martes

El capítulo 5 se completará el martes 12 con tres partidazos: Pérfora y Petrolero jugarán el primer clásico de la temporada, en el Malvinas Argentinas, a partir de las 21; y en el mismo horario se verán las caras el único líder, Pacífico, con uno de los escoltas, Del Progreso, en el Viejo Ramírez de Neuquén.

Además, Independiente buscará la recuperación ante Centro Español, campeón del PreFederal y segundo en la competencia nacional.

Programa y posiciones

Fecha 5: Domingo 10 de marzo

Biguá vs. Deportivo Roca, a las 21, El Nido de Neuquén

Martes 12 de marzo

Pérfora vs. Petrolero Argentino, a las 21, Malvinas Argentinas de Plaza Huincul

Pacífico vs. Del Progreso, a las 21, Viejo Ramírez de Neuquén

Independiente vs. Centro Español, a las 22, La Caldera de Neuquén

Fecha 6

17 de marzo, horarios a confirmar: Del Progreso vs. Independiente, Deportivo Roca vs. Pacífico, Centro Español vs. Petrolero y Biguá vs. Pérfora.

Posiciones: Pacífico (4-0), 8 puntos; Del Progreso y Centro Español, 7 (3-1); Roca, Independiente y Petrolero (2-2), 6; Pérfora y Biguá (0-4), 4.