Liga Federal de básquet: en un partido picante, Centro Español le sacó el invicto a Pacífico

Picante, cambiante, charlado, al límite…Centro Español le sacó el invicto a Pacífico en la división Sur de la Liga Federal de básquet, en un partido que tuvo de todo. Incluso, un doble festejo del equipo de Plottier. Con el marcador 89-86 y tensos saludos entre los protagonistas, el plantel del Torito ya estaba a los saltos y meta canto con su parcialidad, cuando llegó una revisión de los jueces Juan Cruz Félix y Carlos Herrera: descubrieron que quedaban 4s6/10 por jugar y tuvieron que volver al parqué después de 10 minutos. La visita defendió a full, el local no encontró tiro y ahí sí, se consumó la victoria.

Vamos al VAR. Los jueces tuvieron una noche complicada. (Matías Subat)

Protagonistas de la final del PreFederal, ambos equipos confirmaron que son los mejores de la zona. Si había un equipo que podía cortar la racha del Decano, era el Torito. Y devolvió gentilezas en el duelo central de la novena fecha, porque Pacífico había ganado en El Templo en el amanecer del torneo.

Arranque decano, reacción gallega

El Decano picó en punta, ganó el primer parcial 24-18, pero la paridad se instaló desde el segundo parcial hasta el cierre. Achicó el Torito antes del descanso largo (49-45), fueron palo y palo en el tercero (69-66) y en el cierre llegó el gran triunfo de los Gallegos, con dos bombas, una de Carlos Sepúlveda (13 puntos) y otra de Franco Leal (23), que sentenciaron la historia.

En Pacífico hubo otro gran rendimiento de Alex Soria, quien firmó un doble-doble con 26 puntos y 16 rebotes. También sobresalieron Marco Roumec, con 22, y Lucas Romera, con 10 rebotes y 7 asistencias. La visita, letal, respondió con 23 de Leal y 17 de Agustín Cortez (17).

¿Chiquitos? Gigantes. Soria y Leal fueron los mejores de sus equipos. (Matías Subat)

Siempre picante, se jugó al límite y fue muy conversado. Por eso marcharon a los vestuarios antes de tiempo el director técnico del equipo visitante, Patricio Denegri, y el jugador local Sebastián Godoy Vega.

Tragame tierra. Maxi Rubio tuvo un partido aparte con los árbitros. (Matías Subat)

Tragame tierra II. Pato Denegri ligó un par de técnicos y se fue expulsado. (Matías Subat)

Una cachetada a las estadísticas

¿Se pueden bajar 22 rebotes menos que su rival y ganar? Centro Español demostró que sí. Pacífico lideró esa estadística por 53-31 y, creer o reventar, la victoria se fue para Plottier. La compensación llegó con una máxima del básquet: en la línea de los suspiros se pierden paridos. El Decano terminó con un 57% (13-23) y el Torito con el 83% (15-18). Ahí estuvo una de las claves del juego y los Gallegos se quedaron con la mejor parte.

Agustín Cortes fue clave en el Torito. (Matías Subat)

Pérfora, con una gran producción de Monzón

Jonathan Monzón terminó la noche con 35 puntos y 12 rebotes, fue incontrolable para Independiente y por eso Pérfora se anotó un triunfo clave en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul. Fue 85-79, en el duelo que completó la novena fecha de la competencia.

El Rojo, que tuvo el debut de Julián Roumec (ex Verde), empezó mejor y ganó el primer cuarto 22-18, pero el local reaccionó y lo empató en 43 antes del descanso. A partir de ahí fue muy parejo, Independiente volvió a terminar arriba en el tercero (64-62), pero los últimos 10 fueron del equipo de Fernando Claris.

Nacho Claris (14) y Leo Catelotti (12 y 11 rebotes) fueron los laderos de Monzón en el goleo de Pérfora, mientras que en el Rojo sobresalieron Carlos Paredes (19 y 10) Manuel Navarro (16) y Roumec (15).

Posiciones y próxima

Pacífico y Español, con marca de 8-1, lideran con 17 puntos y se cortaron de Del Progreso (14, 5-4), que completa el podio. Atrás, puede pasar cualquier cosa: Deportivo Roca, 13 (4-5); Independiente, Pérfora y Biguá, 12 (3-6); Petrolero, 11 (2-7).

La próxima fecha será la décima y está programada para el miércoles 10 de abril (podría sufrir modificaciones). Los duelos serán Centro Español vs. Biguá, Deportivo Roca vs. Independiente, Pacífico vs. Pérfora y Petrolero vs. Del Progreso.