Liga Federal de Básquet: hay lío en la zona de Neuquén y Río Negro, pero por ahora se juega

La novela de la Liga Federal de Básquet tiene un nuevo capítulo y si bien es cierto que los ocho clubes están dispuestos a jugar en la división Sur, hay cuestiones organizativas a revisar. De movida, no están de acuerdo con el fixture, que sólo tiene 14 fechas en su etapa clasificatoria y, por ende, acorta mucho el tiempo de competencia. Y, además, habrá un pedido ante la CABB para que liberen las transmisiones de basquetpass y cada entidad se haga cargo de la cobertura.

En diciembre, la mayoría de los dirigentes tenía la decisión tomada de no jugar la Liga Federal y tenían entre manos un Súper 8 con tinte local, e incluso una división de ascenso para no dejar en banda a los clubes que no tenían su lugar la LFB. Una reunión virtual con Sergio Gatti, presidente de la Confederación Argentina y ex titular de la Federación del Neuquén, cambió la historia y todos pusieron manos a la obra para encarar el proyecto federal.

Petrolero aceptó la invitación para reemplazar a Cipolletti, que desistió de participar y se armó el G8 con los que ya estaban clasificados: Centro Español, Pacífico, Independiente, Del Progreso, Pérfora, Deportivo Roca y Biguá.

La mayoría de los planteles ya están armados, hay pretemporadas en marcha y, por el momento, el único que no dio a conocer los integrantes del cuerpo técnico y el plantel, es el Matador de Plaza Huincul, que dio el ok hace 10 días y está en negociaciones.

7 partidos de local, muy poco para recaudar

Con una fase regular de 14 fechas, cada club apenas jugaría siete partidos en condición de local y por eso, los dirigentes pusieron el grito en el cielo. Con este formato, a principios de mayo, algunos equipos quedarían fuera de competencia. Y el torneo empieza a fines de febrero.

Al momento de arrancar la competencial, algunos equipos tendrán un acumulado de 40-50 días de pretemporada, casi lo mismo que lo que duraría la fase regular, si se ratifican las 14 fechas. La idea de los clubes es agrandar el calendario con una o dos ruedas más o interzonales.

Y en el medio, se reflotó la idea del Súper 8

Antes esta situación, volvió a instalarse la idea de potenciar la competencia local y ahora se piensa en un gran torneo de 10 meses, que podría empezar en agosto, bajo la denominación de Súper 8 o Súper Liga. Los dirigentes entienden que el último PreFederal resultó un éxito, especialmente por la convocatoria de público, y creen que es el torneo a potenciar. Asegura la presencia de más equipos y se pueden hacer contratos más largos. Es cierto que se sale de la rueda nacional, pero está claro que en estos tiempos de austeridad, ningún club está en condiciones de afrontar un certamen con viajes de más de 100-120 kilómetros.

Por ahora, se juega

La primera fecha de la división Sur está programada para el 23 de febrero y si bien es cierto que hay temblores, por ahora se mantiene la idea de jugar. Habrá negociaciones con CABB y todos confían en la confección de un fixture más amplio, que permita mejores posibilidades de recaudar y llevar adelante una temporada relativamente tranquila.